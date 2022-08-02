Concerti, musica, balli, animazione, arte, teatro e rassegne sino a giorno 27

Il Comune di Pizzo ha predisposto il calendario degli eventi che si terranno nel mese di agosto. Gli appuntamenti, dal nome “Agosto a Pizzo 2022”, sono già iniziati il 27 luglio e termineranno il 27 agosto. La Coppa Olimpia, torneo calcistico giunto alla 61esima edizione, ha aperto gli eventi: terminerà il 25 agosto. Il 4 agosto, invece, alle ore 21:00, nelle terrazze del Castello Aragonese si terrà la rassegna “Lo stato dell’arte tra design e nft” con Giuseppe Lo Schiavo e le musiche di Pasquale Cardona. Nella stessa giornata, alle 21:30, in piazza della Repubblica andrà in scena una serata di animazione e balli, con la direzione artistica di Meris Malerba. Il 5 agosto, nelle terrazze del castello aragonese, l’evento “Poa” (ossia “Pizzo Open Air”). Dal 5 al 7 agosto, alle ore 18:30, nel castello aragonese l’apertura della mostra “Arte in Calabria, Risorsa da scoprire”. [Continua in basso]

Il 6 agosto, alle ore 22:00, nella villa comunale, sarà la volta la commedia della compagnia teatrale pizzitana “U mortu pigghiau scangiu”, mentre nella stessa serata, nel castello aragonese, alle ore 22:00, si esibirà il coro di clarinetti del conservatorio Fausto Torrefranca. Il 9 agosto nella villa comunale, quindi, l’esibizione de I Commedianti vibonesei “Pè curpa du caputreno” e, sempre il 9 agosto, alle ore 21:00, in piazza della Repubblica al via “Ballando sotto le stelle” con Francesco Cerra e Silvia Repaci. Il 10 agosto, alle ore 21:00, ancora in piazza della Repubblica si potrà seguire il concorso nazionale “Venere d’Italia”, mentre l’11 agosto, alle 21.30, nella stessa piazza ci sarà la “Jericho Dixieland Jazz Band” e nella villa comunale il concerto d’estate dell’orchestra di fiati della città di Pizzo.



Il 12 agosto, alle ore 21:00, nel castello aragonese è prevista la presentazione del libro “Il sogno americano”. Sempre il 12 agosto, alle ore 22:00, sul lungomare Cristoforo Colombo si potrà partecipare ad un altro appuntamento del “Poa”.

Si prosegue il 14 agosto alle ore 21:00, nella villa comunale, in programma l’esibizione della compagnia teatrale pizzitana con “Nda vita ngi voli fortuna”.

Il 17 agosto, alle ore 21:30, in piazza della Repubblica si terrà invece “Il magico mondo degli artisti di strada”. Il 19 agosto, alle ore 21:30, sul lungomare Cristoforo Colombo, concerto “Tammurriata nera”, tributo a Renzo Arbore.

Il 20 agosto, alle ore 21:00, in piazza della Repubblica è in programma l’appuntamento di danza latino-americana “Pizzo come Buenos Aires”. Il 21 agosto, alle ore 21:00, nel Palazzo della Cultura l’esibizione della compagnia teatrale “Fughe organizzate”, mentre il 22 agosto, alle ore 21:30, nella chiesa di Piedigrotta si esibirà in concerto il “Coro Monsoreto di Vellelonga” di canto gregoriano. Il 24 agosto, alle ore 21:30, nel lungomare Cristoforo Colombo, esibizione del gruppo Amakorà. Infine, il 27 agosto, alle ore 21:00, nella piazzetta Padiglione si potrà seguire la rassegna “Vinaria”.