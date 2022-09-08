L'evento è promosso dall'associazione "Adesso Pizzo" con il patrocinio del Comune e della Fondazione Megalizzi

Domenica 11 settembre alle 18.30, nel piazzale antistante il castello Murat di Pizzo, sarà inaugurata la panchina con i colori della bandiera europea. L’evento è stato organizzato dall’associazione di promozione sociale “Adesso Pizzo”, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Megalizzi. Il direttivo dell’associazione spiega: «Un gesto per avvicinare il nostro territorio all’Europa e ai suoi valori attraverso il ricordo di Antonio Megalizzi, ventinovenne giornalista e speaker di Europhonica, assassinato durante l’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018».



L’iniziativa si svolgerà all’interno del progetto “Panchine Europee in ogni Città” della Gioventù Federalista Europea. Grazie a tale programma, infatti, sono state realizzate più di quaranta panchine in tutta Italia. Durante l’evento sono previsti gli interventi di: Sergio Pititto, sindaco di Pizzo, Mariasophia Falcone, membro della Gioventù Federalista Europea, Mariafrancesca Tozzi, vicepresidente dell’associazione Adesso Pizzo e Simone Folino, membro del Movimento Federalista Europeo di Vibo Valentia.