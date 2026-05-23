Si avvicina il periodo dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima nella frazione di Porto Salvo. Una festa di tre giorni e che inizierà domenica per terminare poi martedì 26 maggio.

A tal proposito, il Comitato Festa si è impegnato con grande dedizione nell’organizzazione delle tre giornate dedicate preparando un programma ricco di celebrazioni, musica, divertimento e momenti di condivisione per grandi e piccoli.

Il programma

Ad aprire i festeggiamenti sarà la giornata di domenica, con l’animazione dedicata ai bambini prevista alle ore 17. A seguire, in tarda serata, il tradizionale raduno dei Giganti alle ore 20, uno degli appuntamenti più attesi e caratteristici della festa.

Lunedì sera, alle ore 21:30, spazio alla musica con l’esibizione del gruppo musicale Antigua, che accompagnerà il pubblico con una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Gran finale martedì sera con l’attesissimo concerto di Baby K, in programma alle ore 22. La serata sarà accompagnata dagli stand organizzati dal Comitato Festa, dove sarà possibile degustare cocktail e trascorrere momenti di allegria e convivialità.

Per tutte e tre le serate saranno presenti numerosi stand gastronomici, con un’ampia varietà di salato e dolce, tante proposte per tutti i gusti. Non mancheranno inoltre bancarelle di giochi, articoli artigianali, accessori e oggettistica, insieme alle immancabili giostre che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente e divertente per grandi e piccoli.

A rendere ancora più emozionante la conclusione dei festeggiamenti saranno i suggestivi fuochi d’artificio di martedì sera, che chiuderanno le tre intense giornate di festa.

Momento centrale e più sentito della manifestazione sarà la tradizionale processione di martedì mattina alle ore 11 dedicata a Maria Santissima di Porto Salvo. Un appuntamento di grande fede e partecipazione, reso ancora più emozionante dall’uscita della Madonna dalla chiesa, accompagnata dal fragore dei fuochi d’artificio che segna simbolicamente la celebrazione religiosa.