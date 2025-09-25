Domani venerdì 26 settembre nell’Aula Magna dell’Istituto “A. Vespucci” la consegna dei riconoscimenti alla Croce Rossa e alla Compagnia Teatrale di Longobardi, con la prima esibizione della Fanfara del Porto e del Mare

Tutti invitati, cittadini ed ospiti, al “Premio Porto Santa Venere 2025” che si terrà a Vibo Marina domani venerdì 26 settembre 2025 alle ore 18 presso l’Aula Magna dell’Istituto A. Vespucci di via Stazione.

Un evento socio-culturale molto apprezzato, giunto alla dodicesima edizione, che ha l’intento di contribuire alla tutela dell’identità marittima-portuale del luogo, far conoscere e promuovere i beni comuni, quanto di positivo è presente nella Comunità locale.

Un piacevole talk show, che prevede le testimonianze di due significative realtà locali a cui sarà consegnato il “Premio Porto Santa Venere” consistente in artistici bassorilievi creati proprio per l’evento dallo scultore calabrese Antonio La Gamba.

Quest’anno i due riconoscimenti andranno: alle Volontarie ed ai Volontari del Comitato di Vibo Valentia della Croce Rossa Italiana, per l’impegno al servizio dei Migranti presso il Centro di primissima accoglienza di Portosalvo; alla Compagnia Teatrale Oratorio di San Leonardo di Longobardi, per la passione e la tenacia che ha riunito le anime artistiche del paese, valorizzando in vernacolo di storie e tradizioni calabresi.

Una serata particolare e ricca anche per la presenza della “Fanfara del Porto e del Mare” di Vibo Marina, alla sua prima esibizione pubblica; un progetto educativo ed inclusivo da poco avviato e che sta andando avanti con lungimiranza, con il sostegno della Regione Calabria L.R. n. 35/2024 Dipartimento Turismo-Marketing territoriale-Mobilità; aperto ancora a quanti amanti degli strumenti musicali -di ogni età -desiderano partecipare ai corsi gratuiti.

Il Premio Porto Santa Venere è organizzato anche quest’anno dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Istituto Statale A. Vespucci-Murmura di Vibo Marina e l’Amministrazione Comunale; si avvale dell’opera di volontariato dei soci, dei giovani del Servizio Civile di Promozione Italia, di amici dell’Associazione.