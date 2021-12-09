Domenico Primerano aveva solo 22 anni quando è scomparso nel settembre di due anni fa. Ricordato con una manifestazione organizzata da Cocktails & Dreams e I.m.a.h.r

E’ andato in scena all’Hotel Cala Del Porto di Vibo Marina il primo Memorial Domenico Primerano, il 22enne di Vibo Marina, barman apprezzato e ben voluto dai suoi concittadini, vittima di un incidente stradale con la moto nel settembre del 2018.

Il memorial a Vibo Marina

La manifestazione, organizzata dalla Cocktails & Dreams di Vibo Marina, (associazione no profit dedicata proprio alla memoria del ragazzo scomparso prematuramente tre anni fa) e I.m.a.h.r. – International Maitres Association Hotel Restaurant. Gli organizzatori, nelle persone di: Francesco Calzone, presidente Cocktails & Dreams, Francesco Vaccarella, presidente I.m.a.h.r., Salvatore Grasso, vice presidente Cocktails & Dreams e responsabile evento, Vincenzo Pezone, gran cancelliere I.m.a.h.r., Vincenzo Bonelli, delegato Calabria I.m.a.h.r. e diversi soci delle rispettive associazioni, hanno coordinato i gruppi di lavoro per la realizzazione dell’evento, segmentato in cinque diverse situazioni.

Cocktails e flambè competition fra istituti alberghieri, cocktails competition aperta a tutti, flambage competition riservata ai soci I.m.a.h.r., Flair Bartending. Tanti sono stati i partecipanti alle gare delle varie categorie dove si sono imposti nell’ordine: l’istituto Einaudi Lamezia Terme per gli alberghieri, Annalisa Chiera per i barmen, Ambra Sambiase per i maitre I.m.a.h.r., Alessandro Pizzari per il Flair.

Da sottolineare la presenza di diversi main sponsor (Amaro numero 05, Red Bull, LaCtv, Enoteca Malara, Il Tartufo di Domenico Penna, Cantine Lento, ODK, Bartendermania.com, M&C Food, Tuttocarta, Bar Pepè, Dolciaria Monardo, Estro e Gusto, Luccisano Fotografi, Il Gurmentino, Radio Ondaverde), ma anche partner minori. Momento toccante della giornata il video con le foto di Domenico e la consegna al padre di un dipinto fatto a mano da un artista locale. La manifestazione è stata condotta da Francesco Messina e si è conclusa intorno con il taglio della torta subito dopo la proclamazione dei vincitori. Gli organizzatori hanno predisposto la manifestazione tutelando i presenti con tutte le accortezze possibili atte a contenere la diffusione del coronavirus.