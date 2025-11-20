Parte da un’intensa frase di Edmondo De Amicis – “Chi rispetta la bandiera da piccolo, la saprà difendere da grande” - l’iniziativa in programma il 22 novembre.

Un gesto di profonda solidarietà e alto valore simbolico caratterizzerà l’incontro tra la Sezione territoriale di Vibo Valentia dell’Unione insigniti ordine al merito della Repubblica italiana (U.i.r.) e l’associazione “Il Dono”, centro diurno per l’accoglienza di persone con disabilità.

Guidata dal presidente Cav. Maurizio Bonanno, la Sezione U.i.r., unitamente ai membri del Direttivo sezionale e numerosi soci, sabato mattina 22 novembre alle ore 10.00 farà visita alla struttura di Jonadi, portando con sé non solo la propria vicinanza, ma anche un dono carico di significato: il Tricolore, simbolo dell’identità nazionale, dei valori repubblicani e dell’inclusione.

Il valore dell’iniziativa

«Sarà consegnata la bandiera italiana – si legge in una nota stampa dei promotori - come segno tangibile di appartenenza, rispetto e riconoscimento verso una realtà che ogni giorno si impegna con dedizione nell’accoglienza e nella cura delle persone più fragili. Il Tricolore rappresenta tutti noi, senza distinzioni».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Sezione U.i.r. di Vibo Valentia nel campo del sociale, con particolare attenzione ai temi della solidarietà, della cittadinanza attiva e della promozione dei valori costituzionali.

«L’incontro di sabato mattina – prosegue la nota - si svolgerà in un clima di grande partecipazione emotiva, con momenti di dialogo, condivisione e sincera commozione. L’evento – si legge in conclusione - rappresenterà un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra istituzioni, associazionismo e comunità, nella convinzione che la dignità e il rispetto per ogni persona siano fondamenti imprescindibili della nostra Repubblica».