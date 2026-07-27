Un viaggio dal vivo attraverso i grandi successi della musica pop-rock per celebrare la conclusione di un anno di studio, prove e impegno. Mercoledì 29 luglio, alle 21.30, piazza Roma a Santa Domenica di Ricadi ospiterà il concerto degli allievi della Tatanka Drums School, evento che anticiperà la Festa della birra del 30 luglio.

Fondata nel 2017 dal batterista professionista Filippo Accorinti, attivo nella didattica musicale da diciassette anni, la scuola promuove lo studio della batteria e della musica attraverso un metodo rigoroso, nel quale tecnica, preparazione e cura dei dettagli procedono di pari passo.

Nel corso degli anni la Tatanka Drums School ha coinvolto centinaia di allievi di ogni età e realizzato quindici manifestazioni nelle piazze del territorio, trasformando ogni spettacolo nella sintesi del lavoro svolto durante le lezioni.

Durante la serata del 29 luglio gli allievi si alterneranno alla batteria, accompagnati da Samuel Stella alla chitarra e voce, Giuseppe Maccarone al basso e Mattia Schiariti alla chitarra. La direzione artistica e il coordinamento del suono saranno affidati al mix engineer Ottavio Laria.

Ospite speciale sarà l’artista tropeana Demetra, che presenterà il singolo “Copacabana”. Ad accompagnarla anche il corpo di ballo della scuola Kaos Ballett, guidato da Loredana Naccari.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Futura Aps e con il Comune di Ricadi.