Mancano pochi giorni al via dell'Invasione dei Giganti, manifestazione che, anche quest'anno, è pronta ad accogliere appassionati e curiosi per una giornata all'insegna della tradizione, dello spettacolo e del divertimento. L'evento, in programma domenica 9 agosto a San Costantino Calabro, giunge alla sua terza edizione. Saranno ventuno le coppie di giganti protagoniste del raduno, provenienti non solo dalla provincia di Vibo Valentia, ma anche dall'area reggina. Una presenza che testimonia la crescita della manifestazione e la sua capacità di richiamare gruppi da tutto il territorio calabrese. «Siamo molto contenti che la manifestazione continui a crescere e a consolidarsi negli anni – afferma Andrea Lico, fondatore del gruppo Invasione dei Giganti – e ci auguriamo che possano esserci ancora tanti altri raduni. Siamo partiti da zero, sia dal punto di vista economico sia da quello organizzativo, ma grazie soprattutto al sostegno degli sponsor, che ringraziamo, siamo riusciti a realizzare una manifestazione che oggi ci rende orgogliosi e che contribuisce a dare nuova vitalità al nostro paese». L'evento prenderà il via alle ore 20 con la preparazione di tutte le coppie di giganti. Successivamente, il corteo percorrerà la strada panoramica fino al punto di raggruppamento, da cui i giganti si distribuiranno lungo le principali vie del paese, dando vita a una suggestiva sfilata che si concluderà in piazza Dante. Qui la manifestazione entrerà nel vivo con le spettacolari esibizioni dei giganti, accompagnate dalla musica e da uno spettacolo pirotecnico, a chiusura di una serata di festa che ogni anno coinvolge non solo i residenti, ma anche numerosi visitatori e turisti, attratti dal fascino delle tradizioni popolari del territorio.