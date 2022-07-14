A partire da luglio sino al 2 settembre prossimo nella città della Certosa sono previsti in cartellone diversi eventi

È ufficialmente iniziato ieri sera il programma “Serra d’Estate… tra arte e musica”, organizzato dall’amministrazione comunale di Serra San Bruno, con cui si terranno nella cittadina diverse iniziative fino al 2 settembre. All’interno rassegna, quasi ogni sera ci saranno eventi per allietare la comunità serrese e non solo. Ieri sera si è tenuto infatti il concerto di “Calabria evolution 8.0” in piazza Barillari con Angelo Cavallo come ospite solista, e continuano poi molti appuntamenti a luglio: il 19 sera è prevista una serata karaoke con RS98 in una pizzeria, il 21 luglio un evento dal nome “Non è una reunion”, il 22 luglio una serata musicale con “Tribute Manna&Rino”, il 25 luglio il memorial a Luciano Pisani con un quadrangolare di calcetto, dal 26 luglio al 12 agosto un torneo di calcetto, il 29 luglio un concerto con il gruppo “La Combriccola del Basco” e il 30 luglio lo “Stone Plain” in concerto. Anche ad agosto molti sono gli eventi previsti nella cittadina della Certosa.