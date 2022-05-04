Il noto cantautore, vincitore di Sanremo 2013, farà tappa nella città della Certosa

Quasi venti le tappe previste nel tour estivo di Ermal Meta, cantautore, compositore e polistrumentista albanese che vive e lavora in Italia da parecchi anni. Uno degli artisti con più successo attualmente in Italia, in grado di “rubare” il cuore a grandi e piccini. Tra le città che ospiteranno i suoi concerti, anche Serra San Bruno. L’evento è previsto il 14 agosto, in piazza Calipari. Un evento molto atteso in Calabria, considerato il grande successo che Ermal Meta riscuote in Italia soprattutto dal 2013, anno in cui, assieme a Fabrizio Moro, ha vinto il Festival di Sanremo con “Non mi avete fatto niente”. E sono tanti i suoi successi (“Vietato morire”, “Uno”, “Un milione di cose da dirti”) che i calabresi attendono di cantare il 14 agosto prossimo.