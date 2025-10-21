Le comunità di Simbario, Spadola e Brognaturo prenderanno parte congiuntamente alla “Marcia per la non violenza”, iniziativa che si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco FutuR’Osa Simbario Aps con il sostegno delle istituzioni civili e religiose dei tre Comuni, avrà come titolo “Disarma la mente e accendi il cuore” e si terrà dalle ore 15 alle 17. L’evento vedrà la partecipazione di Amministrazioni comunali, Parrocchie, Associazioni, Istituti scolastici, Forze dell’ordine e cittadini, configurandosi come un momento di sensibilizzazione collettiva sui temi della pace, della responsabilità e della solidarietà.

Il percorso e le tappe tematiche

La marcia partirà da piazza Vittorio Veneto a Simbario, proseguendo lungo Corso G. B. Ceraso e via Conte Ruggero, per poi raggiungere Spadola, dove i partecipanti si fermeranno in piazza Bruno Ionadi. Da lì, il corteo proseguirà fino a Brognaturo, con conclusione in piazza del Popolo. Ogni tappa sarà caratterizzata da un tema specifico:

Simbario: “I sintomi della violenza” , con approfondimenti sulle sue forme fisiche, psicologiche, economiche, ambientali, di genere, razziali e digitali;

, con approfondimenti sulle sue forme fisiche, psicologiche, economiche, ambientali, di genere, razziali e digitali; Spadola: “La diagnosi” , con l’attenzione rivolta al riconoscimento della violenza e alla necessità di contrastare l’indifferenza;

, con l’attenzione rivolta al riconoscimento della violenza e alla necessità di contrastare l’indifferenza; Brognaturo: “La cura”, come invito all’azione e all’educazione alla pace come strumento di cambiamento.

Nel corso delle soste, studenti, rappresentanti istituzionali e realtà associative condivideranno interventi e riflessioni, evidenziando l’importanza di una risposta comunitaria ai fenomeni di violenza. L’iniziativa vedrà una collaborazione trasversale tra enti locali, parrocchie e associazioni, segnalando una coesione territoriale significativa. Gli organizzatori sottolineeranno come questa sinergia possa costituire una base per future azioni condivise in ambito sociale e culturale.

La manifestazione si concluderà con il “Girotondo della Pace”, un momento simbolico che coinvolgerà tutti i partecipanti in un abbraccio collettivo, accompagnato dalla lettura di messaggi di pace scritti dagli studenti. L’atto conclusivo intenderà sottolineare che la costruzione della pace richiede un impegno quotidiano e condiviso.