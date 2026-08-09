Grande partecipazione di pubblico e presenze istituzionali per la tappa del programma regionale "I Bronzi di Riace": il Polo Museale si conferma cuore pulsante della memoria e dell'arte in Calabria

Un'atmosfera intrisa di fascino, suggestione e grande partecipazione culturale ha avvolto la serata di sabato 8 agosto l'Antica Basilica del Polo Museale di Soriano Calabro. La rappresentazione della Medea di Euripide ha registrato un autentico sold out, trasformando il complesso monumentale di San Domenico in uno spazio vivo di incontro e produzione artistica, capace di coniugare il valore della memoria storica con la potenza del teatro classico.

L'evento si è svolto all'interno del prestigioso calendario regionale "I Bronzi di Riace – La Calabria del Mito", promosso dalla Regione Calabria e realizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria nell'ambito del Mese dei Bronzi di Riace.

La visita istituzionale e la risposta del territorio

A testimoniare il profondo valore dell'iniziativa è stata la nutrita e qualificata presenza delle autorità civili, militari e istituzionali. Tra i partecipanti figuravano: S.E. Anna Aurora Colosimo, Prefetto di Vibo Valentia; la Commissione prefettizia di Soriano Calabro con Sergio Raimondo e Sebastiano Tramontana; il Prefetto Alessandro Tortorella; il Col. Antonio Parillo, Comandante provinciale dei Carabinieri;Ambrogio Ponterio, Comandante dei Vigili del Fuoco; il Tenente Potito Antolino per la Guardia di Finanza; il T.V. Filippo Pacini per la Capitaneria di Porto.

Prima dell'inizio dello spettacolo, gli ospiti istituzionali sono stati guidati in un percorso di scoperta del patrimonio storico, artistico e archeologico custodito all'interno del Polo Museale, evidenziando la sinergia e la condivisione istituzionale sui temi della tutela e della valorizzazione culturale.

Un dialogo perfetto tra tragicità e monumentalità

A seguire, l’Antica Basilica ha spalancato le sue porte a centinaia di spettatori giunti anche da fuori territorio. Il contrasto e la fusione tra la tragicità della prosa euripidea e le imponenze architettoniche del sito hanno regalato una performance dal forte impatto emotivo.

Tanta soddisfazione da parte della direttrice del Polo Museale, Mariangela Preta: «Vedere l’Antica Basilica gremita di pubblico per Medea è stata un’emozione straordinaria e rappresenta per noi una grande soddisfazione. Il successo della serata dimostra quanto sia importante continuare a investire sulla cultura e sulla capacità dei nostri luoghi di dialogare con le grandi espressioni artistiche. Particolarmente significativa è stata la presenza delle autorità civili e militari, un segnale di attenzione istituzionale che ci incoraggia a proseguire nel percorso di valorizzazione. Il pienone registrato è soprattutto la risposta di un pubblico che ha dimostrato di amare questi luoghi. Il mio ringraziamento va alle Istituzioni, agli artisti, al personale e a tutti i partecipanti».

Il successo di pubblico e la centralità dell'iniziativa confermano ancora una volta il ruolo del Polo Museale di Soriano Calabro come un presidio culturale fondamentale del territorio vibonese, capace di attrarre consensi e proporre iniziative di alto respiro su scala regionale.