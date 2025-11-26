Il sodalizio ha stilato il calendario eventi in vista delle imminenti festività: appuntamenti compresi tra il 10 e il 28 dicembre tra sfilate, tombolate e balli

Non c’è un vero clima natalizio se non viene accompagnato dalle tradizioni. L’aria di camino, le famiglie riunite, i presepi, le luci ma soprattutto manifestazioni ed eventi ludici capaci di scaldare l’atmosfera e favorire l’aggregazione. Partendo da queste basi, la Pro Loco di Soriano ha stilato il programma natalizio che partirà il prossimo 10 dicembre.

Il programma natalizio

Si parte subito con entusiasmo e canti poiché, come primo evento, il 10 dicembre, ci sarà la serata "Aspettando il Natale" che si terrà all'interno del ristorante-pizzeria "La Rosa dei venti" e che sarà allietata da balli, karaoke e tombolata. Il 13 dicembre spazio a "La magia del Natale" ancora con tombolata, canti e balli che vedranno come protagonisti i più piccoli. Per l'occasione ci sarà anche un rinfresco per augurare a tutti i genitori un buon Natale.



Si continua poi il 17 dicembre che vedrà stavolta il coinvolgimento dei più anziani, all'interno della casa di riposo San Francesco, che si potranno divertire con la classica tombolata in momenti di condivisione e allegria.

Il giorno dopo, il 18 dicembre, ci sarà lo scambio di auguri all'Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Soria no Calabro. Si proseguirà nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, con l'originale "presepe dei bambini" e la sfilata in piazza, a partire dalle ore 16:30. Il calendario si chiude il 28 dicembre con "Il villaggio di Babbo Natale" tra giochi per bambini, zucchero filato e popcorn.