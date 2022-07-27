Enrico Derflingher, tra i cuochi più prestigiosi al mondo, atteso il 6 agosto a Spilinga per il tradizionale festival che celebra l'eccellenza del vibonese

Quando la regina d’Inghilterra Elisabetta II, conquistata dal suo risotto gli chiese come poteva premiarlo, lo chef Enrico Derflingher (due stelle Michelin) le chiese di potersi tenere la pentola nella quale lo aveva cucinato, e così fu. Una vita in giro per il mondo tra cucina, famiglie reali e presidenti: dalla regina Elisabetta al Palace di Saint Moritz all’Armani Ginza Tower di Tokyo, passando per la Casa Bianca come chef di George Bush Senior, è uno dei più grandi chef italiani al mondo.



L’ospite di tale calibro approderà a Spilinga, durante l’iniziativa “’Ndujavillage”, per onorare “sua maestà” la ‘nduja di Spilinga, su invito dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Marasco. Una spasmodica ricerca e interlocuzione con il vicesindaco Franco Barbalace, coordinatore all’evento, che alla fine ha avuto l’esito sperato con lo chef che ha già prenotato la sua presenza dal 6 all’8 agosto.

Cresciuto nelle più importanti cucine stellate internazionali, Enrico Derflingher, che nel 2008 è stato altresì premiato come “Miglior chef al mondo”, a soli 25 anni fu scelto come cuoco personale di Carlo e Diana d’Inghilterra fra migliaia di aspiranti. Primo cuoco italiano alla corte inglese dopo una lunga tradizione di francesi, Enrico ha poi attraversato l’oceano per arrivare direttamente alla Casa Bianca, dove è stato per due anni responsabile delle cucine, facendosi amare da George Bush Sr.



Il suo successo ha poi trovato la strada italiana alla “Terrazza” dell’Eden di Roma, dove è rimasto per nove anni, conquistando la Stella Michelin. Amato da star internazionali e grandi personalità, Enrico Derflingher si trasferisce successivamente a Tokyo dove diventa un vero e proprio ambasciatore della cucina italiana al ristorante Armani. In otto anni in Giappone con il suo gruppo apre e gestisce oltre 30 ristoranti italiani. Dal 2012 è presidente Euro-Toques Italia. Nel 2014 viene nominato dal presidente Napolitano commendatore della Repubblica italiana e ambasciatore della cucina italiana. Nel 2015 viene eletto presidente di Euro-Toques International, l’associazione che riunisce le stelle delle cucina europea. A ottobre 2021 viene eletto presidente internazionale unico.

