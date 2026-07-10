Il festival organizzato dall’Associazione Altrove si terrà il 24 e 25 luglio al Teatro del Porto. L’assessore Soriano: «L’amministrazione Romeo crede fermamente nel valore di questo progetto»

Torna anche quest’anno a Vibo Marina “Chi c***u t’arridi?”, il festival dedicato alla stand up comedy che, dopo le prime due edizioni, ripropone due appuntamenti con alcuni dei protagonisti della comicità italiana.

La manifestazione è in programma il 24 e 25 luglio 2026 al Teatro del Porto, allestito in Piazza Satriani a Vibo Marina dall’Associazione Altrove con il supporto del partner tecnico Service Live Srl.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare a Vibo Valentia uno dei linguaggi più attuali della scena teatrale contemporanea, proponendo una rassegna che affianca intrattenimento e riflessione attraverso la stand up comedy.

Anche quest’anno il festival gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Vibo Valentia, attraverso l’assessorato alla Cultura e al Turismo.

L’assessore Stefano Soriano spiega le ragioni del sostegno dell’amministrazione comunale: «L’amministrazione Romeo crede fermamente nel valore di questo progetto e nella capacità dei loro promotori di offrire un prodotto pensato con cura e qualità: caratteristiche che riteniamo fondamentali per regalare al pubblico vibonese ed a tutti i vacanzieri momenti di svago anche diversi e originali. Sono certo che anche questa edizione saprà regalare risate e divertimento».

Velia Lalli apre il festival

Ad aprire il festival, giovedì 24 luglio, sarà Velia Lalli con lo spettacolo “Era meglio morire da piccoli”.

L’artista è considerata una delle figure che hanno contribuito maggiormente alla diffusione della stand up comedy in Italia e porta in scena monologhi che affrontano temi come società, politica, famiglia e relazioni con uno stile diretto e ironico.

La chiusura con Andrea Perroni

La serata conclusiva, venerdì 25 luglio, vedrà protagonista Andrea Perroni con “Meglio dal vivo”.

Attore, comico, imitatore e volto noto di radio e televisione, Perroni propone uno spettacolo che alterna monologhi, racconti, musica e imitazioni, coinvolgendo il pubblico in un dialogo continuo.

Il festival è promosso dall’Associazione Altrove, che oltre al patrocinio del Comune può contare sul sostegno di partner privati che continuano a supportare le iniziative culturali dell’associazione.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale dell’Associazione Altrove, all’indirizzo altrovecantiereculturale.org/comedy.