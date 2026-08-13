L'iniziativa ha contribuito a raccogliere nel tempo 20.000 euro, interamente devoluti alla Federazione GeNe per l’acquisto di strumentazioni neurochirurgiche di altissima precisione, il supporto ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie e lo sviluppo del progetto "Ge-Ne in movimento"

Si chiude con un nuovo, importante successo la X edizione della Stracittadina Filadelfiese, una manifestazione che, anno dopo anno, ha saputo andare ben oltre il semplice appuntamento sportivo, trasformandosi in un momento di partecipazione, condivisione e solidarietà. Le strade di Filadelfia, nel Vibonese, hanno accolto 900 iscritti e oltre 2.500 presenze complessive, tra partecipanti, accompagnatori e spettatori. Numeri che raccontano una comunità capace di ritrovarsi e di vivere insieme una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà.

A Filadelfia sport, emozioni e solidarietà si sono incontrati nella decima edizione della Stracittadina Filadelfiese. Bambini, famiglie e sportivi hanno partecipato a gare, camminata e corsa sostenendo il progetto “Ge-Ne in movimento”.

A confermare il carattere inclusivo della manifestazione sono anche i dati delle diverse categorie: 236 iscritti alla 6 km non competitiva, 347 alla camminata e 317 bambini, veri protagonisti di una giornata che ha saputo coinvolgere tutte le generazioni.

Ma il valore più importante della Stracittadina si misura soprattutto attraverso ciò che, negli anni, è stato possibile costruire.

Da quando la manifestazione ha scelto di rafforzare il proprio legame con la Federazione GeNe e con il progetto Ge-Ne in movimento, la partecipazione alla corsa si è trasformata in un aiuto concreto per i piccoli pazienti e per le loro famiglie.

Nel corso di questo percorso, la Stracittadina ha contribuito a raccogliere complessivamente 20.000 euro, interamente devoluti alla Federazione GeNe. Le risorse hanno sostenuto l’acquisto di strumentazioni neurochirurgiche di altissima precisione, il supporto ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie e lo sviluppo del progetto Ge-Ne in movimento.

Il progetto consente di portare ogni mese a Filadelfia gli specialisti del Reparto di Neurochirurgia Pediatrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, per offrire giornate di prevenzione e visite specialistiche completamente gratuite.

I risultati raggiunti restituiscono in modo concreto il valore di questo impegno: 580 visite gratuite effettuate a Filadelfia, 200 approfondimenti diagnostici presso il Policlinico Gemelli e 50 interventi di neurochirurgia pediatrica.

Davide Giampà, presidente Federazione GeNe

«Quando guardiamo a questi anni, il dato più importante non è soltanto quanto sia cresciuta la Stracittadina, ma ciò che siamo riusciti a trasformare in realtà – sottolinea Davide Giampà, Presidente della Federazione GeNe e responsabile della Stracittadina Filadelfiese –. Le risorse raccolte sono state interamente devolute a GeNe e hanno contribuito a sostenere strumenti, progetti, piccoli pazienti e famiglie. Questi numeri sono il risultato concreto di questo percorso. Dietro ogni numero c’è una storia reale, ed è questo che dà senso a tutto ciò che facciamo».

La X edizione segna dunque un traguardo importante non solo perché celebra i dieci anni della manifestazione, ma anche perché offre l’occasione per guardare a quanto è stato costruito lungo il percorso. Un risultato reso possibile dalla partecipazione di migliaia di persone, dal sostegno degli sponsor, dall’impegno dei volontari, dalla collaborazione delle istituzioni e dalla fiducia di chi, edizione dopo edizione, ha scelto di esserci e di contribuire.

La Stracittadina Filadelfiese chiude così la sua decima edizione con una consapevolezza ancora più forte: una corsa può durare poche ore, ma la solidarietà che riesce a generare può continuare per tutto l’anno.

Ognuno con il proprio passo, insieme verso il traguardo.