I colori, i coriandoli e la frizzante allegria a nutrire una tradizione tanto antica quanto amata. Nella settimana in cui ci si sveste dei propri panni per dare spazio a un altro animo, più libero e travolgente, ecco che il Carnevale abbraccia tutti nel suo più straripante animo da festa.

Era più viva che mai l'atmosfera carnevalesca nel piccolo comune di Soriano Calabro che ha saputo tenere viva la tradizione all’insegna di un sano coinvolgimento. La Pro Loco SorianIdea non si è piegata al maltempo e alle avverse condizioni meteorologiche delle ultime settimane e, nonostante i ripetuti rinvii della festa organizzata insieme al supporto dell'amministrazione comunale e delle associazioni locali, nel week end appena trascorso il centro della piazza si è finalmente riempito di coriandoli e musica.

Tre giorni intensi

Carri e sfilate hanno animato il corso centrale del comune delle preserre, riempiendo tre giorni intensi e pieni di iniziative: si è iniziato venerdì con musica, balli, serata dolci e sfilata del carro Oktoberfest; sabato la "Nchianata di Carnalavari" che ha interessato le vie del paese e a cui ha partecipato l’istituto comprensivo di Acquaro-Soriano, per fermarsi poi in piazza dove, ad attendere piccoli e grandi, c'erano le braciole fritte. Tra un boccone e l'altro, l'eleganza dei balli esibiti dalle giovani della palestra Gymnasia Dance; domenica, infine, lo "zoo" in villetta e la sfilata dei vari gruppi e carri.

Le parole di Alessandria

Insomma, coinvolgimento e sorrisi hanno unito una comunità in quei pochi giorni dove la spensieratezza era davvero sincera. A tal proposito, non poteva che essere soddisfatto il presidente della Pro Loco SorianIdea, Domenico Alessandria: «Il Carnevale che abbiamo vissuto quest’anno è stato molto più di una semplice festa: è stato un abbraccio collettivo, un’esplosione di gioia che ha riempito le nostre strade e, soprattutto, i nostri cuori. Per qualche ora abbiamo lasciato da parte le preoccupazioni quotidiane e ci siamo ritrovati comunità, vera e viva. Ogni carro, costume o dettaglio raccontava sacrificio, passione e amore per il nostro paese. Dietro quella magia c’è il lavoro silenzioso di tante persone che hanno donato tempo ed energie con il solo desiderio di regalare un sorriso».

E ancora: «Un ringraziamento speciale va alla Protezione Civile di Soriano Calabro per il suo prezioso intervento. Come Presidente della Pro Loco, provo un senso profondo di gratitudine e di orgoglio. Orgoglio per una comunità che sa mettersi in gioco, che sa collaborare, che sa trasformare un evento in un ricordo indelebile. Questo Carnevale ci ha ricordato che la vera forza di un paese non sta solo nelle sue tradizioni, ma nella capacità di viverle insieme».

Le parole del sindaco

Ovviamente, soddisfazione e orgoglio sono arrivati anche da parte del sindaco Antonino De Nardo: «Un Carnevale straordinario, travolgente e indimenticabile . Un applauso immenso alla Pro Loco SorianIdea, cuore pulsante di questa festa ed esempio autentico di spirito di comunità, condivisione e dedizion e. Nonostante le difficoltà, avete dimostrato che quando c’è passione nulla è impossibile. Grazie alla Scuola di Danza Gimnasyum, alle componenti del gruppo "Senza Impegno" e a tutti coloro che hanno dato un contributo concreto e prezioso. E grazie a tutta la splendida comunità di Soriano nel Calabro: ancora una volta avete dimostrato orgoglio, attaccamento e una straordinaria voglia di far brillare il nostro amato e bellissimo Borgo».