Due ore di musica, energia e spettacolo, sulle note di alcuni dei più grandi successi rock della storia. Santa Domenica di Ricadi per una sera si è trasformata in una piccola Woodstock grazie al concerto di chiusura dell’anno accademico della Tatanka Drum School, la scuola di batteria e musica fondata nel 2017 da Filippo Accorinti, batterista professionista impegnato nella didattica da diciassette anni.

Parliamo di musica e andiamo a Santa Domenica di Ricadi, teatro del concerto di fine anno della Tatanka Drum School. Bambini e ragazzi hanno sfoggiato il loro talento sul palco

La serata, presentata da Noemi Di Costa, ha portato sul palco il risultato di mesi di lezioni, studio e prove. Protagonisti soprattutto gli allievi della scuola, alternatisi alla batteria davanti al pubblico presente in piazza: Pietro Pugliese, Matteo Florio, Andrea Mazzitelli, Domenico Corrado, Roberto Buttafuoco, Salvatore Cortese, Pasquale Zungri, Lorenzo Calabria, Saverio Cuturello, Michele Barbalace, Daisy Sainato, Mattia Muscia, Ferdinando Gaetano, Samuel Di Marco, Attilio De Carlo e Antonio Giuliano. Alle tastiere hanno suonato Ambra Teodoridis e Sophia Buttafuoco. Ad accompagnare gli allievi sono stati Samuel Stella alla chitarra e alla voce, Giuseppe Maccarone al basso e Mattia Schiariti alla chitarra, con la collaborazione del direttore artistico e mix engineer Ottavio Laria.

Ospite speciale della serata la cantante tropeana Demetra, salita sul palco insieme al corpo di ballo della scuola Kaos Ballett, guidato da Loredana Naccari, per presentare il suo ultimo singolo "Copacabana".

Il concerto ha rappresentato il momento conclusivo di un anno accademico caratterizzato da impegno, programmazione e preparazione costante. Per la Tatanka Drum School si è trattato del quindicesimo evento realizzato nelle piazze del territorio, dopo un percorso che, negli anni, ha coinvolto centinaia di allievi di ogni età.

La manifestazione, organizzata come anticipazione della Festa della birra di questa sera, si è svolta in collaborazione con l’associazione Futura Aps e il Comune di Ricadi.