La rappresentazione invita il pubblico a sognare e meravigliarsi davanti alla semplicità delle piccole cose

Il 28 agosto a Spadola, in piazza Bruno Ionadi, alle ore 21:15 si terrà lo spettacolo teatrale “Mettici il Cuore” a cura della compagnia Nina Theatre. L’evento è organizzato dal comune di Spadola e dalla Confraternita dei Sette Dolori di Maria Vergine.



Pamela Mastrorosa, fondatrice della compagnia, di origine pugliese, all’età di 14 anni si è innamorata dell’arte e del teatro. Studia recitazione e frequenta laboratori di formazione con grandi maestri. Nel 2011 frequenta la scuola di teatro di figura “Casa di pulcinella” a Bari diretta da Paolo Comentale. Nel 2018 partecipa al workshop di costruzione di puppet condotto da Laura Kibel e workshop di manipolazione di puppet con Neville Tranter e dal 2019 si esibisce con il suo spettacolo in festival e teatri nel mondo.

‘Mettici il Cuore’, senza parole, solo sguardi e sorrisi. Così la protagonista dello spettacolo decide di rivolgersi al suo pubblico lavorando sull’essenza e sulla semplicità. In una scatola, la protagonista trova oggetti: bambole, vestiti, libri, giocattoli e li trasforma, dandogli vita in personaggi divertenti e poetici. Dolce, poetico, divertente e interattivo, lo spettacolo invita il pubblico a sognare e meravigliarsi davanti alla semplicità delle piccole cose.