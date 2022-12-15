Per la regione Calabria la direzione dell'evento è affidata a Mariangela Preta, affiancata da Maria Teresa Daffinà e Stefania Mancuso

Fervono i preparativi per la seconda edizione de “La Calabria delle donne” sezione che ha visto il suo esordio lo scorso anno, da un’idea di Mariangela Preta. La manifestazione rivelatasi un successo alla sua prima edizione, nasce dal progetto più ampio “La Sicilia e la Calabria delle donne”, festival dedicato al genio femminile, alle donne che hanno dato il loro contributo nella politica e nelle istituzioni per omaggiare e risaltare il territorio. Quest’anno il tema predominante sarà “Donne nelle istituzioni e nella politica”, tematica scelta dalle ideatrici del Festival: Marinella Fiume e Fulvia Toscano, seguite dal loro staff Sakiko Chemi, Katia Di Blasi ,Mariada Pansera, Giovanna Toscano, che rappresenteranno la regione Sicilia, mentre la regione Calabria sarà guidata dalla direttrice artistica Mariangela Preta, affiancata da Stefania Mancuso e Maria Teresa Daffinà. [Continua in basso]

Per partecipare all’evento e quindi per rendersi protagonisti della ricerca di varie figure femminili bisognerà osservare i seguenti criteri: il Festival avrà inizio il 10 marzo; il progetto si potrà trasmettere in modalità streaming o in presenza; si dovrà realizzare un video e postarlo sulla pagina “La Calabria delle donne” o divulgarlo dalla propria. Le ricerche effettuate potranno riguardare una o più figure femminili che abbiano dato il loro contributo nell’ambito istituzionale e politico e bisognerà descrivere nello specifico il personaggio prescelto, affinché si possa ottimizzare la successiva mappatura e schedatura territoriale; i soggetti proponenti dovranno realizzare una locandina per il loro evento. L’adesione con indicazione del soggetto proponente dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 15 gennaio e il progetto completo di scheda dettagliata dovrà essere inviato entro e non oltre il 25 febbraio.

