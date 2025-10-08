Sabato 11 ottobre, nell’ambito della rassegna “Armonie della Magna Graecia”, Massimo Trotta e Lucio Grimaldi renderanno omaggio a diversi autori con un concerto che celebra la leggerezza e la brillantezza del grande teatro musicale ottocentesco

Prosegue con successo la rassegna “Armonie della Magna Graecia" che anche nei mesi di settembre e ottobre ha portato a Tropea artisti di prestigio internazionale e programmi di altissimo profilo.

Sabato 11 ottobre, alle ore 21:00, nella tradizionale cornice di Palazzo Santa Chiara, il pubblico potrà assistere all’esibizione del Duo Pianistico “Rossini”, formato da Massimo Trotta e Lucio Grimaldi, due artisti di straordinario affiatamento. Dunque, un concerto a quattro mani e un’intesa musicale che promette scintille. Il programma, dedicato alle grandi pagine di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e Jacques Offenbach, è un tributo alla leggerezza colta e all’ironia raffinata del teatro musicale ottocentesco, reinterpretato con eleganza e vigore pianistico.

Il Duo “Rossini” unisce la solidità tecnica e la profondità interpretativa di due musicisti di fama internazionale, capaci di trasformare il repertorio operistico in pura energia pianistica. Attraverso trascrizioni e riletture virtuosistiche, Trotta e Grimaldi condurranno gli spettatori in un percorso che alterna brio, cantabilità e grande pathos espressivo — in perfetto stile “Armonie della Magna Graecia”.

Ancora una volta, la rassegna conferma la sua vocazione a offrire esperienze musicali di altissimo livello, capaci di attrarre un pubblico sempre più numeroso e partecipe. Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica che sa unire cultura, passione e spettacolo.

Armonie della Magna Graecia, ideata dall’Associazione Amici del Conservatorio, è realizzata con il sostegno del Comune di Tropea, della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia (Bando Turismo 2025) ed è candidata agli avvisi della Regione Calabria a valere sul POC 2014/2020.