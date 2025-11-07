Tropea si prepara a ospitare un grande appuntamento con la musica jazz internazionale. Sabato 8 novembre, alle ore 21, l’Auditorium dell’ex Monastero di Santa Chiara farà da cornice al concerto “Solo Piano” della pianista, cantante e compositrice Jany McPherson, tra le più apprezzate interpreti della scena jazz mondiale. L’evento segna l’avvio ufficiale della programmazione di “Rapsodie agresti Calabriae opera musica festival”, diretto da Domenico Gatto e Renato Bonajuto, promosso da Traiectoriae con il sostegno del ministero della Cultura – Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e il patrocinio del Comune di Tropea.

Nata a Guantanamo e formatasi artisticamente tra Cuba e la Francia, Jany McPherson ha conquistato negli anni pubblico e critica per la sua capacità di fondere sonorità jazz e ritmi latini in un linguaggio musicale personale e innovativo. Collaboratrice di artisti del calibro di Omara Portuondo, Buena Vista Social Club, Mino Cinelu e Michel Alibo, la McPherson ha calcato i palcoscenici dei più importanti festival internazionali, dal Nice Jazz Festival al Sanremo Uno Jazz, fino al Porto Latino Festival. Con il concerto di Tropea, l’artista torna in Calabria dopo il successo ottenuto nel 2024 a Reggio Calabria durante il festival Ecojazz, proponendo un viaggio musicale intimo e suggestivo che attraversa culture, stili e sonorità contemporanee.

Nel medesimo giorno, l’8 novembre, il festival farà tappa anche a Grotteria, dove al Teatro Vecchio andrà in scena “Accamòra”, reading-spettacolo di e con Massimo Barilla, accompagnato dalle musiche dal vivo di Luigi Polimeni. Un appuntamento che unisce poesia, teatro e musica in un percorso di contaminazione linguistica e culturale tra Calabria e Sicilia.