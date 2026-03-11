Domani, giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 9, i laboratori dell’Istituto alberghiero IIS “Galluppi” di Tropea ospiteranno la IV edizione del Concorso Enogastronomico Nazionale di Cucina “Tropea e dintorni: Tradizioni, Territorio, Gastronomia”.

Alla competizione parteciperanno otto istituti alberghieri provenienti da diverse province della Calabria: l’IIS “Erodoto di Thurii” – sede IPSEOA di Sibari (Cassano allo Ionio), il “Dea Persefone Zanotti – Bianco” di Locri, l’IIS Mancini-Tommasi-Todaro di Cosenza, l’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “Tre Croci” di Villa San Giovanni, l’IIS “Rita Levi Montalcini” di Sersale, l’IIS Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, l’IPSSEOA di Soverato e l’IPSEOA Gagliardi – IIS De Filippis-Prestia di Vibo Valentia.

La scuola ospitante, con l’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, prenderà parte alla manifestazione fuori concorso.

A valutare le preparazioni sarà una giuria composta dagli chef Roberto Spizzirri e Antonio Rombolà, dal maître Luciano Budriesi e dall’agronomo Antonino Greco, presieduta dal dirigente scolastico dell’IIS “Galluppi”, Nicolantonio Cutuli.

L’iniziativa vedrà inoltre la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e operatori del territorio, con il patrocinio gratuito di diversi enti locali, tra cui Regione Calabria, Amministrazione provinciale e i Comuni di Drapia, Spilinga, Ricadi, Tropea, Zambrone e Parghelia.

Parteciperanno anche realtà territoriali come il Gal Terre Vibonesi e il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, oltre a numerosi operatori dei settori agricolo e turistico: il Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, il Consorzio ’Nduja di Spilinga, il Consorzio del Pecorino Monte Poro DOP, Fattoria Greco, Delizie Vaticane, Deborah Valente srl, Giubola 2000 srl – Thalasso Spa, Hispanitalia Hotels – Labranda Rocca Nettuno, Il Convivio Ristorante-Pizzeria – Il Normanno, Mediterranean Hospitality, 4 M Tropis, 3 Nodi e l’ASALT – Associazione Albergatori di Tropea.

Presente anche la filiera vitivinicola provinciale, con aziende come Cantine Benvenuto, Cantine Lacquaniti, Casa Comerci, Origini e Identità, Cantine Dastoli e Cantine Artese.

Tra gli ospiti attesi figura anche Enza Loiero, presidente regionale della Re.Na.I.A. Calabria (Rete nazionale degli Istituti Alberghieri) e dirigente scolastica dell’Istituto “Tre Croci” di Villa San Giovanni.

Il concorso nasce con l’obiettivo di offrire agli istituti alberghieri un momento di confronto professionale nella preparazione dei piatti, ma anche di valorizzare i prodotti tipici del territorio, in particolare la cipolla rossa di Tropea, la ’nduja di Spilinga e i fagioli di Caria. L’iniziativa punta inoltre a favorire l’incontro tra scuola, operatori economici e realtà produttive, rafforzando l’identità territoriale e la fiducia nelle potenzialità del comparto agroalimentare e turistico.

Come ha più volte sottolineato il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, è fondamentale costruire una sinergia tra scuola, enti locali e operatori economici, con una visione aperta che sappia coniugare tradizione e innovazione in settori strategici per l’economia del territorio, offrendo agli studenti esperienze formative utili alla crescita culturale e professionale.