La Perla del Tirreno per tre settimane capitale musicale di soul e rythm&blues con concerti rigorosamente live

Ritorna il Tropea Blues Festival, giunto alla 17esima edizione. Per tre fine settimana, l’ultimo di settembre (venerdì 23 e sabato 24 settembre) ed i primi due di ottobre (venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre, venerdì 7 e sabato 8 ottobre), Tropea vedrà l’esibizione per i suoi vicoli e le sue piazze di band provenienti da ogni parte del mondo. Sarà la cantante Mary Birch ad inaugurare la nuova edizione del Tropea Blues Festival pensato a suo tempo da Cristian Saturno, Massimo Pugliese, Diego Stacciuoli, Eugenio Licandro, Fabio La Torre e Nicola Saturno. In attesa di ulteriori novità su sponsor e programma, tutti concordano con la cantante Mary Birch, attesa anche quest’anno sui palchi tropeani. «La musica muove le persone – ama ripetere l’artista svizzera – ed anche questa manifestazione, da anni, sposta persone, musicisti, appassionati e addetti ai lavori. Ricordo la prima volta che venni qui: mi innamorai della gente, prima che del posto, pure magnifico. E sono proprio queste persone, oggi, a dare il valore aggiunto al festival».