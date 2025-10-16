Con l’arrivo dell’autunno, la rassegna “Armonie della Magna Graecia” si prepara a chiudere i battenti. Lunedì 20 ottobre, alle ore 21, nell’ex Monastero di Santa Chiara, è in programma il concerto conclusivo che vedrà protagonisti i pianisti Alberto Cucino e Ida Visconti in un’esibizione a quattro mani. Il repertorio scelto condurrà il pubblico in un itinerario musicale attraverso l’Ottocento europeo, con le Bilder aus Osten di Robert Schumann, le Marce Militari di Franz Schubert e le Danze Slave di Antonín Dvořák. Un programma costruito sull’equilibrio tra intimità e virtuosismo, in cui l’armonia dei due interpreti rappresenta l’elemento centrale della serata.

Il concerto finale arriva al termine di un percorso iniziato il 23 giugno, che ha visto Tropea trasformarsi per quattro mesi in palcoscenico per la musica da camera. L’edizione 2025 ha alternato sonorità differenti, dalle colonne sonore eseguite da Lucio Grimaldi, alle arie classiche napoletane interpretate da Dana Nigrim con Emilio Aversano, fino ai recital pianistici dedicati a Chopin e Liszt. Non sono mancati momenti dedicati all’ensemble, con le esibizioni del Quartetto “Magna Graecia” e i concerti di fiati e pianoforte inseriti nel percorso “Piano Time”, ambientato nel centro storico della città.

Diretta dal maestro Emilio Aversano, “Armonie della Magna Graecia” si conferma anche quest’anno come una delle manifestazioni culturali più consolidate e riconosciute del panorama calabrese, capace di coniugare qualità artistica e valorizzazione del territorio. Con il concerto di Cucino e Visconti, Tropea saluta un’estate musicale densa di appuntamenti e apre simbolicamente la stagione autunnale nel segno della musica classica.