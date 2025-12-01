Tropea torna a farsi culla di emozioni e armonie con due nuovi appuntamenti del Festival “Armonie della Magna Graecia – Serate Musicali”, che martedì 2 dicembre 2025 offriranno la "Journèe del Musique", giornata interamente dedicata alla musica nella splendida cornice del Palazzo Santa Chiara.

La giornata si aprirà alle ore 13:00 con un "concerto aperitivo" tutto in stile viennese, che vedrà protagonista l’Ensemble “Magna Graecia” insieme al violinista calabress Manuel Arlia, solista d’eccezione che è stato negli ultimi tempi protagonista di concerti nel Salone D'Oro della Società del Giardino di Milano, nella Sala Puccini e nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, eventi inseriti nella programmazione di Serate Musicali di Milano, la più importante Stagione cameristica italiana.

«Si conferma così l'attenzione della direzione artistica di Armonie della Magna Graecia ai curriculum più meritevoli degli artisti, unitamente alla valorizzazione dei giovani talenti calabresi quali il M° Arlia . Il programma proposto, con musiche di Bach, Mozart e Beethoven, condurrà il pubblico in un raffinato viaggio nel cuore della tradizione classica europea, tra equilibrio, eleganza e vitalità espressiva», si legge nella nota.

In serata, alle ore 18:30, sarà la volta di “Piano Time”, un concerto dedicato al pianoforte in tutte le sue sfumature. Protagonisti il maestro Emilio Aversano, il duo Ida Visconti – Alberto Cucino (pianoforte a quattro mani), affiancati dal violinista Manuel Arlia, interpreteranno pagine di Schubert, Chopin e Dvořák, in un dialogo musicale che intreccia lirismo romantico e virtuosismo cameristico.

Due momenti distinti ma complementari, che confermano la vocazione della rassegna a coniugare alta qualità artistica e condivisione culturale con la tradizione musicale mitteleuropea. Le note che risuoneranno nelle sale del

Palazzo Santa Chiara si fonderanno con la magia di Tropea, città che – tra mare, arte e storia – continua a offrire uno scenario unico per la grande musica.

Ancora una volta, “Armonie della Magna Graecia”, ideata dall’Associazione Amici del Conservatorio e realizzata con il sostegno della Regione Calabria, del Comune di Tropea, della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia e di Calabria.

Straordinaria, celebra la forza della cultura come linguaggio universale, capace di unire luoghi, artisti e pubblico in un’unica, irripetibile emozione.