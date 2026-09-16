In occasione della stagione concertistica un omaggio all’opera lirica e alle sfumature della voce femminile. Appuntamento all’auditorium Santa Chiara

Tutto pronto all’auditorium Santa Chiara per l’appuntamento con la XXXI Stagione concertistica dell'Associazione Tropea Musica, sotto la direzione artistica del maestro Antonio Laureana. Sarà una serata dedicata al mondo dell’opera lirica e alle infinite sfumature della voce femminile, organizzata con il patrocinio del Comune di Tropea.

Il titolo “Una serata all’opera”, racchiude un percorso attraverso epoche, stili e atmosfere differenti: dal Settecento di Georg Friedrich Händel fino alla grande stagione del melodramma italiano di Verdi, Puccini e Catalani, per arrivare al teatro musicale di Humperdinck e alla brillante eleganza di Franz Lehár.

A guidare gli spettatori in questo viaggio saranno due soprani, Cecilia Hjortsberg e Cecilia Lindwall, accompagnate al pianoforte da Francesco Silvestri. L’evento è in programma il 17 settembre alle ore 21.30.