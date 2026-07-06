Lo spazio culturale, nato da un'iniziativa di Francesco Femia e Caitlin Werrell, debutta con l'installazione "Shadows of Passage" ("Ombre di Passaggio") e una collettiva dedicata ai temi della dignità e dell'accoglienza

Una realtà culturale nel centro storico di Tropea. Si tratta di TROPEArte: Accademia degli Archi, progetto promosso dai coniugi Francesco Femia e Caitlin Werrell con l'obiettivo di valorizzare gli antichi archi medievali di Palazzo Fazzari, in Largo Galluppi, trasformandoli in uno spazio destinato ad attività culturali.L'Accademia ospiterà visite private, corsi, riprese video ed eventi dedicati alla storia, all'arte e alla cultura, con l'intento di rendere fruibile uno dei luoghi storici della città.

Il primo appuntamento estivo è stato dedicato al tema delle migrazioni. L'iniziativa prende spunto dalle recenti vicende internazionali e dalla visita di Papa Leone ai rifugiati e ai migranti di Lampedusa in occasione del 4 luglio.

Per l'occasione è stata inaugurata la prima installazione artistica allestita sotto gli archi, "Shadows of Passage" ("Ombre di Passaggio"), realizzata da Caitlin Werrell e Francesco Femia. L'opera è composta da tre grandi pannelli in legno dipinti e inseriti tra gli archi in pietra, con silhouette che rappresentano il percorso dei migranti attraverso il deserto, il mare e l'approdo alla riva.

La mostra ha ospitato anche opere di artisti locali dedicate ai temi dei rifugiati e della dignità. Hanno partecipato Claudio Di Costanzo, Irene Fazzari, Celeste Fortuna, Luca Grassi e Giuseppe Murdaca.

L'inaugurazione è stata accompagnata da un'esibizione musicale curata da Andrea Molfetta e Cia.PoesiaViva, che hanno proposto dieci brani della Música Popular Brasileira interpretati da artisti afro-brasiliani.