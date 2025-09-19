Il volume, già al centro del dibattito pubblico per la forza delle sue denunce e la lucidità dell’analisi, racconta distorsioni, responsabilità e trame affaristiche ed economiche che hanno compromesso il sistema sanitario locale

Mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 18:00, nella cornice della Chiesa di San Giuseppe in Largo Mercato a Tropea si terrà la presentazione del nuovo libro di Santo Gioffrè, intitolato “Tutto pagato. Il saccheggio della sanità calabrese”.

Il volume, già al centro del dibattito pubblico per la forza delle sue denunce e la lucidità dell’analisi, rappresenta un racconto documentato e appassionato delle distorsioni, delle responsabilità e delle trame affaristiche ed economiche che hanno compromesso il sistema sanitario della Calabria. L’ultima opera di Gioffrè sta riscuotendo un forte successo di pubblico, confermato dalle decine di partecipazioni in diversi Comuni della Calabria, patrocinate da amministrazioni e commissioni prefettizie.

A dialogare con l’autore sarà il docente e giornalista Nicola Rombolà, in un confronto che si preannuncia ricco di spunti, riflessioni e domande cruciali su uno dei temi più urgenti e controversi del nostro tempo: il diritto alla salute in una regione ancora ostaggio di inefficienze, commissariamenti e interessi opachi.

L’incontro sarà aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per ascoltare direttamente dalla voce di Santo Gioffrè — scrittore, medico ed ex commissario della sanità calabrese — un’analisi lucida e coraggiosa di un sistema troppo spesso raccontato in modo parziale o distorto.