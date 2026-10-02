Sono bastati appena dieci giorni per portare il Massimo Lopez Show a un passo dal tutto esaurito a Vibo Valentia. Lo spettacolo, in programma sabato 24 ottobre alle ore 21 al Teatro Comunale e organizzato da AMA Calabria, ha registrato fin dall'apertura delle prevendite un notevole interesse. Secondo gli organizzatori, rimangono soltanto pochissimi biglietti disponibili.

Un risultato raggiunto a oltre tre settimane dall'appuntamento, che conferma l'attesa per il ritorno sul palcoscenico di uno dei protagonisti dello spettacolo italiano.

Musica, comicità e swing

Massimo Lopez sarà accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Lo spettacolo riunirà teatro, comicità e interpretazione musicale, con particolare attenzione allo swing, uno dei generi più rappresentativi del percorso artistico dell'attore.

Con la direzione artistica di Alessandro Lopez e la produzione di Stemal srl, il Massimo Lopez Show proporrà un repertorio nel quale musica e parola si alterneranno, lasciando spazio alle interpretazioni, ai personaggi e all'ironia che hanno caratterizzato la carriera dell'artista.

Il doppio appuntamento calabrese

Il successo della prevendita accompagna la scelta di AMA Calabria di portare a Vibo Valentia una delle produzioni della propria programmazione.

La data vibonese anticiperà quella del 25 ottobre al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, dove lo spettacolo inaugurerà la stagione teatrale AMA Calabria 2026/2027.

La risposta del pubblico rappresenta, per gli organizzatori, un segnale dell'interesse verso le iniziative culturali proposte sul territorio.

Gli ultimi biglietti disponibili

La vendita dei biglietti, avviata il 21 settembre, è stata gestita esclusivamente online, attraverso un'unica piattaforma che permette di verificare la disponibilità dei posti e completare l'acquisto.

AMA Calabria ha inoltre garantito un servizio di assistenza telefonica per supportare gli spettatori che incontrano difficoltà nell'utilizzo della biglietteria digitale.

L'evento rientra nel progetto «Il sapore della Musica», finanziato attraverso l'avviso pubblico Agorà Calabria, nell'ambito del Programma operativo complementare 2014-2020.

Gli ultimi biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito ufficiale AMA Calabria.