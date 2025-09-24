L'Archivio di Stato e l’associazione Il Salottino insieme il 27 e 28 settembre per "Architetture: l'arte di costruire". Il tema di quest’anno sarà incentrato anche sulla valorizzazione delle tradizioni

L'Archivio di Stato di Vibo, in collaborazione con l'Associazione “Il Salottino Vibo Valentia – Città Antica”, ha annunciato una serie di eventi per celebrare le Giornate europee del patrimonio (Gep) 2025, in programma per il 27 e 28 settembre. L'iniziativa, patrocinata dall'Ordine degli Architetti di Vibo, si focalizzerà sul tema di quest'anno, "Architetture: l'arte di costruire", con un'attenzione particolare ai palazzi storici e al patrimonio immateriale della città. Il programma si sviluppa su due giorni e mira a esplorare il significato dell'architettura come testimonianza storica e culturale. Gli eventi intendono non solo valorizzare le strutture fisiche, ma anche le "architetture immateriali" come le pratiche e le relazioni che modellano il tessuto civile e culturale.

La locandina del 27 settembre

Le celebrazioni inizieranno sabato 27 settembre alle ore 16, con un evento di apertura all'Archivio di Stato. Il momento centrale sarà la presentazione del romanzo "Il segreto della Ninfa Scrimbia" della scrittrice Titti Preta. Durante l'evento, l'autrice descriverà i palazzi storici di Vibo che fanno da sfondo alle vicende del suo libro. La professoressa Caterina Malfarà Sacchini dialogherà con la scrittrice.

All'evento saranno presenti anche: Rosada Pezzo, direttrice dell'Archivio di Stato; Fabio Foti, presidente dell'Ordine degli architetti e Mimmo Grillo, presidente dell'Associazione “Il Salottino”. Seguirà poi l’inaugurazione di una mostra temporanea dedicata al Catasto onciario di Monteleone e Casali e ai vecchi Catasti del Comune di Vibo; l’esposizione di disegni a tema dell'architetto Katia Grillo, Conservatore dei Beni architettonici e ambientali. In fine, ci sarà una visita guidata alla statua della Ninfa Scrimbia e al murale a lei dedicato.

La locandina del 28 settembre

Domenica 28, la mostra temporanea sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 15 e rimarrà visitabile fino a sabato 4 ottobre. Il clou della giornata sarà la "Passeggiata nella storia di Monteleone alla ricerca delle epigrafi latine", in partenza da piazza Garibaldi alle ore 16:30. Questa "narrazione lento pede" sarà curata da Preta e offrirà un'opportunità unica di esplorare la storia locale attraverso le iscrizioni latine presenti in città.