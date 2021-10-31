L’ottava edizione organizzata dalla Pro Loco si è svolta ieri nell'Auditorium “Giubileo 2000”. Ecco i premiati

Si è svolto ieri sera nell’Auditorium “Giubileo 2000” di Vibo Marina il “Premio Porto Santa Venere 2021”, organizzato dalla Pro Loco di Vibo Marina in collaborazione con la Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei e l’Istituto Comprensivo Statale “A. Vespucci” di Vibo Marina.

Una serata splendida ed emozionante, un talk show dai contenuti semplici ma di grande spessore socio-culturale, ormai una tradizione per Vibo Marina, giunta alla sua ottava edizione, che vuol contribuire a incoraggiare nel “rimanere uniti e partecipi alla vita della Comunità”, a scoprire “il positivo e il bello che c’è nel nostro luogo e tra la nostra gente”.

E questo anche nel desiderio di riprendere il cammino insieme, di non essere indifferenti, ma cittadini attivi e attenti ai beni comuni, alla dignità dell’uomo, ai tanti bisogni della nostra Comunità, accentuati dalla crisi economica-occupazionale e dalla pandemia.

La serata, nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, è stata condotta da Giusy Fanelli e coadiuvata dalla giovane scout Maria Rosa Mondello ed allietata dalle note musicali di Rosario Carbone insegnante e cantautore, il quale, accompagnato dalla sua chitarra, ha proposto alcuni brani del migliore cantautorato italiano e pezzi originali dedicati a Vibo Marina. Davanti a un pubblico numeroso, sono stati tre i concittadini premiati di questa edizione 2021 del Premio Porto Santa Venere

I premiati

Famiglia Amoroso «per la straordinaria storia di lavoro e di umanità, nel creare e condurre un’importante Azienda agricola. Per il generoso contributo nell’accoglienza ed integrazione dei migranti, nella tutela ambientale e l’educazione dei ragazzi. Per la bellezza dei loro prodotti floreali con cui ha fatto conoscere Vibo Marina in Olanda e nel mondo». Premio consegnato dal Comandante della Capitaneria di Porto Massimiliano Pignatale.

Ilenia Iannello «straordinario esempio di giovane brillante, dai solidi valori e dai grandi ideali, attenta alla bellezza ed al legame con la nostra terra. Per il suo impegno nella tutela del bene comune, la dignità dell’uomo, i bisogni della nostra gente durante la pandemia, la salvaguardia dell’ambiente da ogni degrado, l’ecologia integrale quale stile di vita. Premio consegnato dai giovani della Pro Loco e Fernando Cammarota dell’Argonauta.

Anna Maria Bilotta «per lo straordinario impegno di donna nel mondo del lavoro, nell’amore verso la famiglia e la comunità di Vibo Marina. Per l’attenzione al sociale, la generosa solidarietà, quell’amicizia dolce e sincera che sa dare. Per il grande insegnamento che ci ha regalato: con la forza, il coraggio, la fede è possibile rialzarsi e ricominciare a correre insieme agli altri nella vita”. A consegnare il premio mons. Saverio Di Bella e don Gerardo Furlano.