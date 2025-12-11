Martedì 16 dicembre, alle ore 11 nella sala “Rosario Carbone” della Camera di Commercio di Vibo Valentia, piazza San Leoluca (Complesso Valentianum), sarà presentato ufficialmente il docufilm dedicato a Mia Martini, scritto e diretto da Gianfrancesco Lazotti e prodotto da Stefano Baldrini e Sandro Fabiano, in collaborazione con la Film Commission Calabria.

Si tratta di un ritratto inedito della grande artista calabrese che viene raccontata in maniera del tutto originale attraverso le parole dei suoi amici d’infanzia, dei suoi fans, dei colleghi più sinceramente legati a lei anche sul piano personale. Tra questi l’istrionico Leopoldo Mastelloni, Red Canzian dei “Pooh”, il geniale Enzo Gragnaniello che scrisse per Mimì il celebre brano “Cu’ mme”, la grande interprete Silvia Mezzanotte.

Il regista Lazotti ha ricostruito parallelamente con giovani attori il percorso del “Fan n. 1” di Mia, sulla base di un racconto reale.

La proiezione sarà preceduta da un incontro con la stampa a cui parteciperanno i produttori, il regista, gli attori impiegati nella parte “fiction”.

Sarà consegnato alla stampa presente il libro che porta lo stesso titolo del docufilm, “Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”, curato da Davide Matrisciano che è anche autore delle musiche originali. La copertina è stata realizzata dalla sorella di Mimì, Olivia Bertè.