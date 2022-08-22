Ad esibirsi saranno Mafalda Minnozzi e Paul Ricci nell'ambito della programmazione voluta dall'amministrazione comunale

Si intitola “Fotogrammi” e vede protagonisti il duo jazz d’eccezione composto da Mafalda Minnozzi e Paul Ricci, il concerto che si terrà stasera alle ore 21:30 a Palazzo Gagliardi. L’evento, voluto dal sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e dal consigliere delegato Antonio Schiavello fa parte della programmazione dell’amministrazione comunale.

Si tratta del nuovo lavoro nel quale Mafalda Minnozzi canta la sua vita attraverso le canzoni e i compositori che l’hanno accompagnata e ispirata durante i suoi 35 anni di carriera. Come nella pellicola di un film, fotogramma dopo fotogramma, Mafalda costruisce sul palcoscenico la sua colonna sonora di forte impatto emotivo. La platea empatizza, naturalmente, con l’artista in una sorta di alchimia che la rende partecipe e co-protagonista dello stesso film. E cosí, da Antonio Carlos Jobim a Edith Piaf, da “O Che Sarà” di Chico Buarque a Bruno Martino, da Cole Porter a “Via con Me” di Paolo Conte, da “Águas de Março” a “L’Appuntamento (Sentado à Beira do Caminho)” di Erasmo e Roberto Carlos, Mafalda svela la sua storia di verità, passione e amore per l’arte.



Nata a Pavia, Mafalda Minnozzi è interprete ed autrice di forte personalità e carisma. Nel corso della carriera è riuscita a fondere il suo virtuosismo vocale con il jazz, il samba e la bossa nova fino ad ottenere un sound e uno stile assolutamente personali. Mafalda Minnozzi sarà accompagnata dal chitarrista americano Paul Ricci. L’artista si è diplomato al New England Conservatory (1980) e cresciuto nell’ambiente musicale dei leggendari jazz club di New York negli anni ‘80 e ‘90, Paul Ricci ha costruito la sua prolifica carriera di musicista, produttore e arrangiatore intrecciando intensi rapporti di collaborazione con grandi artisti della scena americana ed altre stelle provenienti dal Brasile e da paesi dell’America Latina come Harry Belafonte, Astrud Gilberto, Bobby Sanabria, Bebel Gilberto. Si uniranno a Mafalda e Paul anche i musicisti calabresi Alessandro Marzano e Matteo Balcone per dare vita a una emozionante jam session. L’ingresso per il concerto è gratuito.