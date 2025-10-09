Musica classica, jazz e recital daranno vita a un cartellone ricco di nomi prestigiosi, come Veronica Simeoni e Jany Mcpherson. Un’iniziativa accessibile e raffinata per animare il cuore del centro storico della città

«Cinque date, dal 12 ottobre al 29 novembre prossimi, per un evento che si conferma come uno degli appuntamenti più raffinati del panorama culturale calabrese: è il Festival Rapsodie Agresti 2025, giunto alla sua settima edizione. Ideato dall’associazione Traiectoriae Ets e patrocinato dal Comune di Vibo Valentia, prenderà il via domenica 12 ottobre alle ore 18. Sede di tutti gli spettacoli sarà l’atrio di palazzo Gagliardi, nel cuore del centro storico della città». È quanto hanno fatto sapere dalla sede municipale a margine della conferenza stampa di presentazione cui hanno partecipato l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano; il presidente di Traiectoriae, Domenico Gatto; la responsabile organizzativa, Maria Teresa Marzano; e i maestri Gianfranco Russo e Francesco Fortunato.

Locandina del primo giorno dell'evento

L’assessore Soriano ha aperto l’incontro sottolineando la necessità di «variare l’offerta culturale della città con eventi di elevato spessore», evidenziando come il Festival rappresenti una «preziosa occasione per arricchire il tessuto culturale locale e attrarre un pubblico sempre più ampio e curioso». Domenico Gatto ha ringraziato il Comune per l’ospitalità e per «aver creduto nel valore del Festival, che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi come punto di riferimento per gli amanti della musica e dell’arte». Maria Teresa Marzano ha posto l’accento su un aspetto fondamentale: l’accessibilità. «Gli eventi non comportano alcun costo per l’ente e il biglietto d’ingresso è simbolico, di soli 5 euro», ha dichiarato, ribadendo la volontà di «rendere la cultura fruibile a tutti, senza barriere».

Il programma

Con un programma che «promette emozioni – prosegue la nota stampa del Comune –, Rapsodie Agresti 2025 si prepara a incantare ancora una volta. I maestri Russo e Fortunato, con la loro sensibilità musicale, saranno tra i protagonisti di un cartellone che apre col “botto”: l’evento inaugurale avrà come protagonista una delle figure più importanti del panorama nazionale e internazionale, la mezzosoprano Veronica Simeoni, abituata a frequentare palchi prestigiosi come quello alla Scala o al Metropolitan di New York, che si esibirà accompagnata da Marco Sollini al pianoforte».

L’8 novembre “A long way”, concerto Jazz di Jany Mcpherson, un tributo alla vita dell’artista, dal suo passato a Guantanamo fino ad oggi. Il 15 novembre “Diva’s song”, un’originale esibizione che è un omaggio alle grandi dive del cinema del Novecento attraverso le canzoni da loro interpretate: da Judy Garland a Marilyn Monroe, da Doris Day a Rita Hayworth e Liza Minnelli. Il 22 novembre il concerto sinfonico diretto dal maestro Gianfranco Russo. Chiusura il 29 novembre con “Socrate di Satie”, recital lirico in forma semiscenica.