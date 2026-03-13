La rappresentazione è in programma giovedì 19 marzo. L’attore porta in scena il racconto del celebre negozio di famiglia napoletano, in un viaggio tra ricordi, documenti e personaggi che hanno segnato un secolo di storia

Giovedì 19 marzo alle 20.30, a Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia, arriva “Manca solo Mozart”, spettacolo interpretato da Marco Simeoli nell’ambito del progetto speciale “Un Giorno all’improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso”, promosso da L’Altro Teatro, Nastro di Mobius e Fondazione Armonie d’Arte.

Lo spettacolo racconta la storia vera di “Musica Simeoli”, storico negozio di famiglia e punto di riferimento della vita musicale napoletana. Attraverso ricordi, aneddoti e documenti, Simeoli accompagna il pubblico in un viaggio lungo oltre un secolo di musica e di storia italiana, tra i grandi personaggi passati da quel luogo simbolo: da Matilde Serao a Riccardo Muti, da Roberto Murolo a Renato Carosone, fino a Pino Daniele.

La drammaturgia e la regia sono firmate da Antonio Grosso, che intreccia vicende private e memoria collettiva, dalla Bella Époque alla Seconda guerra mondiale, dal boom economico agli anni Ottanta segnati da figure come Maradona, Troisi e lo stesso Pino Daniele.

Dopo la tappa di Vibo Valentia, lo spettacolo proseguirà il tour calabrese il 18 marzo al Palacultura Giovanni Paolo II di Rende, il 20 marzo all’Auditorium “S. Pertini” di Crotone e il 21 marzo al Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro.

L’iniziativa rientra nel festival itinerante che porta il teatro anche fuori dagli spazi tradizionali, con 60 appuntamenti in oltre 30 location distribuite nelle cinque province della Calabria.