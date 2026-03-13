Il Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia ha ospitato il 9 marzo scorso una mattinata di riflessione in occasione della Giornata della cura del mondo attraverso i Giusti, iniziativa dedicata alla memoria di Sophie Scholl, simbolo di opposizione civile al nazismo e alle forme di totalitarismo. L’incontro, promosso dal Comitato scolastico Diritti Umani, ha proposto momenti di approfondimento sui temi della memoria storica, dei diritti umani e della responsabilità individuale di fronte alle ingiustizie. La giornata si è aperta con un momento artistico degli studenti: l’orchestra del liceo diretta dal Maestro Diego Ventura ha eseguito un brano introduttivo, seguito da una performance della classe 2A del corso coreutico, guidata dalla professoressa Gabriella Cutrupi. A introdurre e coordinare l’incontro è stata Elisa Greco, attivista del Comitato scolastico Diritti Umani, che ha illustrato il significato della giornata e la figura dei “Giusti”, persone che nella storia hanno scelto di opporsi alle ingiustizie e di difendere la dignità umana. Sono poi intervenuti per i saluti istituzionali il dirigente scolastico Antonello Scalamandrè e Monsignor Giuseppe Fiorillo, già presidente dell’associazione Libera di Vibo Valentia, soffermandosi sul ruolo della scuola nella formazione civile delle nuove generazioni. Il momento centrale dell’incontro è stato dedicato alla presentazione del volume “Violenza e non violenza nei tempi bui della globalizzazione”, pubblicato dal Comitato scolastico Diritti Umani. Gli interventi degli attivisti e degli autori hanno proposto alcune riflessioni sui conflitti contemporanei e sulla necessità di promuovere una cultura della pace e della nonviolenza. Durante la mattinata sono intervenuti anche alcuni studenti: Riccardo Lagamba e Martina La Scala della classe IVBSU, insieme a Miriam Teti ed Emily Fusca della VBSU, che hanno partecipato alla lettura e alla presentazione dei contenuti legati ai temi della giornata. Un contributo è arrivato anche da Menella Potenza, già direttrice della Biblioteca Comunale di Vibo Valentia, che ha richiamato l’importanza della memoria storica e della riflessione critica nel contesto contemporaneo. La mattinata è proseguita con un nuovo intermezzo musicale dell’orchestra del liceo e con la presentazione del volume “Critica della ragion bellica” del filosofo e giurista Tommaso Greco. In questa fase sono intervenuti gli studenti Igor Campanaro e Carmen Sette della classe VBSU, che hanno illustrato alcuni temi dell’opera. Nella parte conclusiva dell’iniziativa si è svolta la presentazione del Giusto, momento dedicato alla memoria di coloro che nella storia hanno difeso i diritti e la dignità degli altri. La giornata si è chiusa con la piantumazione e la benedizione dell’albero dei Giusti, gesto simbolico che richiama l’impegno della comunità scolastica nel mantenere viva la memoria di queste figure. L’iniziativa ha coinvolto studenti, docenti e ospiti in un momento di confronto dedicato alla memoria civile e ai valori dei diritti umani.