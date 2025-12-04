Il 5 dicembre 2025, alle ore 18:00, il Valentianum di Vibo Valentia ospiterà un concerto interamente dedicato ad Alessandro Longo, illustre compositore, pianista e intellettuale calabrese.

L’evento è organizzato dall’A.Gi.Mus. – Associazione giovanile musicale, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Vibo Valentia, all’interno della stagione concertistica 2025. Il direttore artistico dichiara: «Le nostre iniziative pongono al centro le nuove generazioni, promuovendo al contempo la partecipazione di tutto il pubblico. Per questo ci impegniamo a favorire il ricambio generazionale, valorizzare i talenti emergenti – in particolare quelli del territorio – e promuovere la musica in tutte le sue forme». L’iniziativa rappresenta un momento importante per la valorizzazione del patrimonio musicale calabrese e per l’educazione del pubblico, confermando come la musica possa essere uno strumento di crescita culturale e di aggregazione sociale.

Omaggio ad Alessandro Longo

Sempre il direttore artistico aggiunge: «Nato in Calabria, Alessandro Longo si distinse non solo per la sua attività musicale – dalla composizione all’insegnamento, dai concerti alla revisione di opere – ma anche come pensatore raffinato, filologo e critico perspicace. I programmi dei suoi concerti erano concepiti per avvicinare e arricchire il pubblico, piuttosto che adeguarsi alle mode del momento».

Proprio in questo spirito, il concerto sarà eseguito dal pianista Giovanni Battista Romano, che proporrà una selezione di dieci brani tratti dai “Pezzi caratteristici”, opera 40, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire il genio compositivo di Longo e di apprezzare la varietà espressiva e la sensibilità pianistica che caratterizzano la sua produzione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’A.Gi.Mus. dedica alla valorizzazione delle figure musicali più rilevanti del territorio, contribuendo a riscoprire il patrimonio culturale e a promuovere la conoscenza delle radici artistiche calabresi.

Chi è Giovanni Battista Romano

Giovanni Battista Romano, pianista e compositore calabrese, si è formato nei Conservatori di Pescara e Cosenza, dove ha conseguito il Diploma accademico di II livello con il massimo dei voti. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, è stato premiato anche come miglior interprete di musica contemporanea. Si è perfezionato con maestri di fama, tra cui Aldo Ciccolini, e diversi compositori italiani hanno scritto brani a lui dedicati.

È ideatore del progetto “Handel in Italian hands”, dedicato a nuove musiche ispirate a Händel, e parallelamente promuove il repertorio pianistico di autori calabresi come Rendano, Longo, Cilea, Salfi e Quintieri. Si è esibito in varie città italiane ed europee, tra cui Cosenza, Castrovillari, Agrigento e Madrid, ed è stato cembalista in produzioni de La Serva Padrona.

Come compositore ha firmato opere sinfonico-corali, raccolte vocali e pagine pianistiche, tra cui In Mistica Solitudine, Poémes de Josipovici, l’oratorio In Diem Nativitatis Christi e Tris per pianoforte, inciso da Martina Mergentalova.