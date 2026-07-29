Manifestazioni storiche, nuove iniziative e spettacoli animeranno il capoluogo e le frazioni. L'assessore Soriano: «Programmazione realizzata solo con fondi comunali, auspichiamo maggiore attenzione dalla Regione»

Il Comune di Vibo Valentia ha presentato il cartellone degli eventi di "Benvenuto Agosto – Estate 2026", un programma che si annuncia particolarmente ricco e variegato. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di continuare a investire su manifestazioni di qualità, capaci di attrarre pubblico, valorizzare le diverse identità del territorio e consolidare appuntamenti ormai riconosciuti e attesi.

Tra gli eventi di punta spicca "Una Notte da Sogno", che vedrà protagonista Carl Brave, tra gli artisti più apprezzati dell'estate italiana, in concerto sul lungomare di Vibo Marina. Il 2 agosto, inoltre, il Valentianum ospiterà il Coro Giovanile Italiano.

Grande attesa anche per la Notte Blu, manifestazione che unisce food, musica e intrattenimento grazie a un'organizzazione ormai consolidata, e per il Bivona Beach Festival, che quest'anno celebra il prestigioso traguardo dei dieci anni con un'edizione speciale.

Tra le novità dell'edizione 2026 figurano l'American Street Food, in programma il 31 luglio e il 1° agosto in via Emilia, a Vibo Marina, e il Viva Mexico Festival, che dal 3 al 5 agosto porterà gastronomia, musica e tradizioni messicane in piazza Marinella, a Bivona.

Spazio anche alle tradizioni con il ritorno della Sagra "I l'Ortu" di Piscopio, che torna dopo diversi anni di assenza.

Il cartellone dedica inoltre ampio spazio alla cultura, all'arte e alla creatività giovanile con la seconda tappa del Riemersa Festival, dedicato all'arte sperimentale e alla rigenerazione urbana, che si svolgerà al Castello di Bivona, e con il ritorno di Rinascita Flow, promosso insieme ai ragazzi di Altrove Cantiere Culturale, un appuntamento che intreccia musica, linguaggi artistici e partecipazione giovanile.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con Calici sotto le Stelle, serata dedicata al vino e ai prodotti locali, e, il giorno successivo, Un mare di birra, manifestazione dedicata alla cultura brassicola sul lungomare.

«Il cartellone di agosto – dichiara il sindaco Enzo Romeo – rappresenta una delle espressioni più vive della nostra città. Abbiamo costruito un programma che unisce qualità, tradizione e innovazione, con eventi capaci di coinvolgere pubblici diversi. Vibo Valentia merita un'estate all'altezza delle sue potenzialità e siamo orgogliosi di sostenere iniziative che crescono anno dopo anno grazie alla collaborazione con associazioni, operatori e cittadini».

Soddisfatto anche l'assessore alla Cultura e al Turismo, Stefano Soriano, che, nel presentare il cartellone, ha evidenziato lo sforzo economico sostenuto direttamente dall'Amministrazione comunale.

«Dietro questo calendario – afferma Soriano – c'è un lavoro di programmazione iniziato mesi fa e una scelta precisa: investire risorse comunali nella cultura, nel turismo e negli eventi, considerandoli non una spesa accessoria, ma uno strumento di promozione della città e di sostegno all'economia locale.

È importante sottolineare che questa programmazione è stata realizzata esclusivamente con risorse del Comune, senza contributi della Regione Calabria. Non intendo trasformare questo dato in una polemica, perché credo che i rapporti tra istituzioni debbano essere improntati alla collaborazione. Tuttavia, ritengo legittimo auspicare una maggiore attenzione della Regione nei confronti di Vibo Valentia e del suo territorio.

Un capoluogo che investe per costruire una propria offerta culturale e turistica ha bisogno di essere accompagnato anche dagli altri livelli istituzionali. La nostra non è una rivendicazione fine a sé stessa, ma la richiesta che Vibo Valentia trovi nella programmazione regionale lo spazio e l'attenzione che merita.

Credo che su cultura, turismo e grandi eventi possano nascere in futuro sinergie ancora più forti con la Regione Calabria, nell'interesse esclusivo del territorio. Nel frattempo abbiamo scelto di non fermarci, sostenendo le manifestazioni storiche, valorizzando le nuove esperienze e lavorando insieme alle associazioni e agli operatori che rappresentano una risorsa straordinaria per questa città.

Agosto sarà un mese importante per Vibo Valentia: vogliamo una città viva, accogliente e capace di richiamare visitatori, creando opportunità anche per il commercio, la ristorazione e il comparto turistico. È questa la direzione sulla quale continueremo a lavorare».