Una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio archivistico comunale che da oggi ha trovato una nuova collocazione all’interno di uno dei palazzi più prestigiosi della città: è quella che si vivrà domenica 12 ottobre 2025 con la “Domenica di carta”, iniziativa annuale promossa dal ministero della Cultura - quest’anno il tema è “Gli archivi di famiglia” - alla quale partecipa il Comune di Vibo Valentia su iniziativa dell’assessorato alla Cultura.

«Siamo davvero felici di regalare alla cittadinanza un altro bellissimo angolo di cultura che è l’archivio storico comunale - dichiara l’assessore Stefano Soriano - che abbiamo deciso di trasferire in un’ala di Palazzo Gagliardi. La “Domenica di carta” è l’occasione migliore per far scoprire questo tesoro a tutti i vibonesi ed a coloro che vorranno visitare la nostra città».

L’amministrazione comunale ha stretto una collaborazione con l’Accademia dei bibliofili calabresi “G. Barrio”, che ha curato l’allestimento di questa esposizione dal titolo “Il fascino discreto della memoria”. L’obiettivo è avvicinare la cittadinanza alla storia locale, offrendo un’occasione unica per esplorare documenti, testimonianze e materiali che raccontano l’identità delle famiglie di Vibo Valentia. Durante la giornata verranno anche ricordati i contributi di studiosi come Basile, Crispo e Tarallo, figure chiave nella valorizzazione dell’archivio sin dalla sua istituzione nel 1986. Per l’occasione verranno esposti registri di stato civile del Comune dal 1809 al 1915 e registri di successione dal 1809 al 1865.