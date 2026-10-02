Dal 23 al 25 ottobre la nona edizione promossa dalla Fondazione Valentia coinvolgerà anche Filandari, Zambrone e Zungri. In programma dibattiti, laboratori ed escursioni naturalistiche

Quasi cento appuntamenti tra presentazioni, incontri, dibattiti, laboratori ed escursioni naturalistiche, con protagonisti della politica e della cultura nazionale. Il Festival del Sud – Valentia in Festa torna dal 23 al 25 ottobre 2026 con una nona edizione che, per la prima volta, assume una dimensione diffusa, coinvolgendo quattro comuni della provincia di Vibo Valentia.

Promosso dalla Fondazione Valentia, l'evento avrà come tema «Visioni contemporanee per nuovi mondi», con l'obiettivo di immaginare il futuro dell'Italia e del mondo, dedicando particolare attenzione alle giovani generazioni.

Da Gratteri a Conte e Calenda: gli ospiti

Tra i primi nomi annunciati figurano il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il segretario di Azione Carlo Calenda. Attesi anche i sottosegretari Luigi Sbarra e Giampiero Cannella, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo e l'europarlamentare Caterina Chinnici.

Il programma prevede inoltre la partecipazione di Antonio Razzi, Gianni Alemanno, Klaus Davi, Luca Palamara, Alan Friedman e numerosi altri ospiti.

Ad aprire ufficialmente il Festival sarà la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, che venerdì 23 ottobre, alle ore 9, interverrà in videocollegamento dal Valentianum insieme alle autorità del territorio e all'Orchestra giovanile di Laureana di Borrello.

Un festival diffuso tra quattro comuni

La prima giornata si svolgerà principalmente a Vibo Valentia, con appuntamenti dalle 9 alle 21 distribuiti in cinque sedi: Valentianum, Palazzo Santa Chiara, Castello Svevo Normanno, Collegio dei Gesuiti e Palazzo Gagliardi.

Sempre venerdì sono previsti incontri a Filandari e Zungri, con un approfondimento dedicato alle mafie. Sabato 24 ottobre spazio ai laboratori artistici ed enogastronomici nei comuni di Filandari, Zungri e Zambrone.

Domenica 25 ottobre, invece, il programma si concentrerà sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale, con escursioni sul Monte Poro e una visita guidata all'insediamento rupestre delle Grotte di Zungri.

Lo Bianco: «Sarà l'edizione della maturità»

«Sarà l'edizione della maturità del Festival del Sud», afferma Anthony Lo Bianco, presidente della Fondazione Valentia, sottolineando la volontà di estendere la manifestazione oltre i confini del capoluogo.

«Il nostro Festival diffuso toccherà infatti anche i comuni di Filandari, Zambrone e Zungri, con eventi dedicati alle peculiarità di ciascun territorio nell'ottica di connettere con un unico filo conduttore luoghi diversi e trasformarli, per tre giorni, in spazi di confronto, racconto e partecipazione».

L'obiettivo, spiega Lo Bianco, è raccontare un Mezzogiorno capace di valorizzare cultura, arte, memoria e paesaggio, ma anche di immaginare nuove prospettive.

Il programma completo sarà presentato venerdì 16 ottobre, alle ore 11, nel Comune di Vibo Valentia.

La manifestazione è ammessa a finanziamento attraverso le risorse Poc 2014/2020, nell'ambito dell'avviso pubblico Agorà Calabria della Regione Calabria e di Calabria Straordinaria.