Il 31 luglio il centro storico diventa un palcoscenico a cielo aperto: degustazioni, spettacoli, pittura dal vivo e un percorso tra piazze e sagrati

Il centro storico di Filadelfia (VV) si prepara a trasformarsi in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione di Visioni DiWine 2026.

L’appuntamento, programmato per venerdì 31 luglio dalle ore 20:00 fino all’01:00 di notte, promette di guidare i visitatori in un viaggio multisensoriale unico nel suo genere, pensato per fondere le migliori eccellenze enogastronomiche calabresi con la pittura dal vivo, la musica d’autore e la magia del teatro. L’evento ha già riscosso importanti attestati di stima sul piano istituzionale, ottenendo sia il patrocino del GAL (Gruppo di Azione Locale) Terre Vibonesi sia quello di Calabria Straordinaria, due marchi di prestigio che ne confermano il ruolo chiave nella valorizzazione culturale e nella promozione turistica dell’area.

Un viaggio tra i sagrati e le piazze del borgo

La serata si snoderà lungo un percorso articolato in diverse «isole di visione» disseminate tra le piazze e i sagrati del centro, dove ogni tappa offrirà un abbinamento perfetto tra grandi vini, sonorità coinvolgenti e creatività visiva.

Sul Sagrato di San Francesco l’atmosfera si tingerà di note sofisticate grazie alle sonorità del Tchaikovsky Jazz Trio, composto da Francesco Cerullo al pianoforte, Giacomo Cerullo al basso e al contrabbasso e Guido Rovere alla batteria, impreziosito per l’occasione dalla voce magnetica dalla special guest Diletta Carrozzino.

A far da contraltare alla musica ci saranno degustazioni guidate dalla storicità di Ippolito 1845 e la performance di live painting di Massimo Sirelli, artista, designer italiano che trasforma lo scarto in meraviglia, noto per il suo linguaggio pop legato al recupero creativo e al celebre progetto AdottaunRobot.com (la prima casa d’adozione al mondo per sculture robotiche).

Spostandosi in Piazza Carmine, la colonna sonora diventerà più intima e cantautorale con l’esibizione del vibonese Marataro, che con la sua chitarra racconterà la quotidianità tra ironia e sentimenti.

In questo angolo del centro, i calici di eccellenza proposti da Cantine Dastoli incroceranno la pittura introspettiva ed essenziale di Maria Neve Vallone, giovane artista emergente di Zungri e studentessa all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, la cui ricerca indaga la memoria dei luoghi, le relazioni e il paesaggio.

Il ritmo si farà invece travolgente in Piazza San Teodoro con l’energia pop dei Pinkstones, giovanissima formazione locale composta da Francesca Gugliotta alla voce, Riccardo Gugliotta alla chitarra, Francesco Bilotta al basso e Riccardo Scarfò alla batteria.

Inisieme a loro, i visitatori potranno sorseggiare la selezione di vini curata da Cantine Benvenuto e Statti 1784, ammirando al contempo la maestria del Maestro Antonio La Gamba, scultore e sperimentatore di Pizzo Calabro con oltre cinquant’anni di carriera.

La Gamba è l’inventore della metalxilografia e porterà in piazza tutta la sua arte nella lavorazione dei metalli e nella custodia della memoria storica. Il gran finale si terrà in Piazza Serrao, dove la magia del teatro sotto le stelle prenderà vita attraverso lo spettacolo curato dal centro di produzione teatrale Dracma.

Un’eredità artistica per la comunità: le opere per il MuDAC

Un valore fondamentale della manifestazione risiede nell’eredità culturale che lascerà al territorio. Le tele e le creazioni realizzate dal vivo durante le performance di live painting di Massimo Sirelli, Maria Neve Vallone e del Maestro Antonio La Gamba non rimarranno un ricordo isolato, ma entreranno a far parte della collezione permanente del MuDAC (Museo Diffuso d’Arte Contemporanea) di Filadelfia, arricchendo in modo duraturo il patrimonio artistico della comunità.

Percorso enogastronomico e servizi inclusi

Accanto all’arte visiva e alle esibizioni dal vivo, l’esperienza enogastronomica sarà ricca e curata nei dettagli. Acquistando il biglietto di ingresso generale, ogni partecipante riceverà il calice ufficiale in vetro dotato di pratica sacca portacalice e avrà diritto a cinque degustazioni di vino, suddivise tra le quattro cantine partner ed una scelta jolly.

La parte culinaria sarà affidata alle proposte di alta gastronomia firmate da E.L.I.T.E. (Expert in Luxury International Taste & Excellence) Calabria, che proporrà tre sfiziosi finger food creati appositamente in abbinamento ai vini.

Per chiudere il percorso in bellezza, la serata offrirà una triplice degustazione guidata di amari curata da L’Amaro dei Briganti e Amaro Numero 05, una degustazione di cioccolato artigianale targata Angelo Cubano e una stampa fotografica ricordo da portare a casa realizzata da Flashati Photobooth.

Lo spazio per i nuovi talenti: Open Call per artisti

L’evento guarda inoltre con attenzione alle nuove leve del mondo dell’arte attraverso una Open Call dedicata ad artisti visivi, pittori, scultori, fotografi e digital artist. Ai creativi selezionati verrà garantito uno spazio espositivo dedicato lungo il circuito della manifestazione per mostrare le proprie opere di fronte al folto pubblico previsto per la serata.

Informazioni sui biglietti

I biglietti ufficiali per partecipare a Visioni DiWine 2026 sono attualmente disponibili in prevendita sulla piattaforma Eventbrite al costo di venticinque euro, visto i posti limitati per fruire delle degustazioni, gli organizzatori raccomandano di assicurarsi il proprio pass prima del sold out per non perdere uno degli appuntamenti più attesi e completi dell’estate calabrese.