L’evento si terrà oggi pomeriggio alle ore 18 nella Sala consiliare e sarà condotto da Elena Solano, insegnante e referente di Rinascimento Poetico

Oggi pomeriggio alle ore 18, la Sala consiliare del Comune di Zungri ospiterà la presentazione del libro "La Mercante di via del Brasco". L'opera, un romanzo edito da Dialoghi, è stata scritta da Rosanna Pontoriero ed è stata pubblicata lo scorso 2 ottobre. L'evento si configurerà come un appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea e all'esplorazione delle "soglie esistenziali". Il romanzo si concentrerà su una storia caratterizzata da dilemmi, rinascite e dinamiche familiari e sociali.

La locandina dell'evento

La trama del libro ruoterà attorno alla figura di Sofia Beatrice Carmisani, una donna di settantanove anni che ripercorrerà la propria vita a ritroso. La protagonista selezionerà episodi significativi e rivoluzionari lungo un arco temporale che si estenderà dalle macchine da scrivere ai messaggi WhatsApp. Sofia Beatrice Carmisani si descriverà come una «pecora nera, un’amatrice vigorosa e una mamma libertaria, che ha colpe ma non rimpianti».

I saluti istituzionali saranno affidati alla consigliera con delega alla Cultura, Monica Teodoro, organizzatrice della serata, e al sindaco, Serafino Fiamingo. Il dialogo con l'autrice Rosanna Pontoriero sarà condotto da Elena Solano, insegnante e referente di Rinascimento Poetico. La serata prevede inoltre un momento musicale curato dal gruppo “Res Note duo”. Il duo, che vedrà la partecipazione di Margherita Pietropaolo, accompagnerà la presentazione con un contributo definito «di passionalità e dinamismo».