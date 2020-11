Coronavirus: altri quattro casi a Mileto

Si tratta di persone già da tempo in quarantena e tutte in isolamento

Aumentano i casi di coronavirus nel territorio comunale di Mileto. Dopo due giorni di tregua, la cronaca è purtroppo oggi costretta a registrare altri contagi da Covid-19. Quattro per la precisione. Un dato che fa lievitare a 19 il totale delle persone attualmente affette da questa patologia. A risultare positive, quattro persone tutte residenti nella città capoluogo. Allo stato, dunque, sette sono i casi di Covid conclamati a Mileto centro, dieci a Paravati, uno a San Giovanni e uno a Comparni.

“Due sono familiari di un uomo positivo – sottolinea riguardo agli ultimi contagi di oggi il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – da tempo ormai in quarantena e tutti in isolamento. Uno riguarda un uomo da qualche giorno ricoverato, che è risultato positivo a seguito di contatto con altra persona di famiglia positiva, e una la moglie di questi, rimasta contagiata, mentre gli altri componenti della sua famiglia sono risultati negativi. Pertanto – prosegue – si tratta di casi pregressi di cui si attendevano i risultati dei tamponi che, come sappiamo, vengono processati con almeno una settimana di ritardo e che si sospettava fossero positivi”. In conclusione Giordano specifica che, nel frattempo, “tutte queste persone erano state poste in quarantena per cui, salva la loro personale situazione ed augurandogli una pronta guarigione, non avrebbero creato altre situazioni di pericolo” e che, altresì, si registrano “alcuni tamponi processati negativi con conclusione del periodo di quarantena per alcuni”.