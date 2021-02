La parlamentare Dalila Nesci sottosegretaria per il Sud, il plauso di Confindustria Vibo

La deputata tropeana del Movimento 5 Stelle entra nel sottogoverno Draghi. Gli industriali: «Profonderà ogni sforzo per dare risposte al Mezzogiorno»

«Esprimiamo vive congratulazioni all’onorevole Dalila Nesci per la prestigiosa nomina a sottosegretario del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale». È la dichiarazione diffusa alla stampa da Confindustria Vibo Valentia, articolazione dell’associazione degli industriali sul territorio del quale la sottosegretaria Nesci, tropeana, è originaria. «Siamo certi – continua Confindustria Vibo Valentia – che profonderà ogni sforzo per dare al Mezzogiorno le risposte urgenti e necessarie ad affrontare i grandi ed annosi temi legati allo sviluppo ed alla crescita. «Auspichiamo altresì che la sua nomina – chiosa l’associazione – possa comportare anche ricadute positive per il nostro territorio e per il sistema economico legato alle piccole e medie imprese che vi operano.