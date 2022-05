Zambrone, la maggioranza replica all’opposizione: «Abbiamo sempre lavorato con scrupolo»

«L’opposizione ha votato contro il bilancio consuntivo con motivazioni chiaramente fuorvianti». Non si è fatta attendere la replica del gruppo politico “Identità e futuro”. In particolare, in una nota stampa a firma di: Enza Carrozzo (assessore), Carlo Ferraro, Marcello Giannini (presidente del consiglio), Nicola Grillo (vicesindaco), Romana Grillo, Salvatore Grillo, Mariana Iannello (capogruppo “Identità e futuro per Zambrone”), Corrado L’Andolina (sindaco), la compagine ha risposto alle parole della minoranza che aveva espresso critiche nei riguardi della gestione politico-amministrativa nonché votato contro l’approvazione del bilancio consuntivo. [Continua in basso]

«Per quanto concerne la strada “Contura” l’attuale compagine, in virtù del contributo regionale ricevuto, si sarebbe potuta limitare ad asfaltarla come spesso accade in tante realtà. E invece, – si evidenzia – proprio per la serietà che la caratterizza, ha deciso di rifare anche i sotto-servizi. La rete idrica era un colabrodo, fonte, negli anni, d’innumerevoli disservizi; ammodernarla, un dovere. Grazie al finanziamento regionale che ha coperto i costi dell’asfalto ed alle risorse comunali per la rete idrica, il percorso di ammodernamento è stato quanto mai razionale. Per quel che concerne la linea elettrica, si è colta l’occasione per l’interramento dei cavi, un’opzione, anch’essa più che ragionevole».

A giudizio di “Identità e futuro” «tali scelte sono contestate dagli avversari con motivazioni francamente incomprensibili. Quanto ai tempi, occorre dire che il progetto definitivo di realizzazione dell’opera è stato licenziato dalla giunta comunale il 22 marzo 2021 e quindi in data ben antecedente alle elezioni amministrative di ottobre. L’inizio dei lavori – si sottolinea – è una variabile non certo dipendente dalla compagine amministrativa, né obiettivamente programmabile con scientifica certezza. Quanto alle altre due strade, “Reco” e ingresso di “Madama” l’urgenza di un intervento è sotto gli occhi di tutti». [Continua in basso]