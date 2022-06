Speciale elezioni Calabria: lo spoglio delle Comunali in diretta su LaC

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

È tutto pronto per lo speciale elezioni 2022 in onda oggi su LaC a partire dalle 14:30. Come di consueto, seguiremo lo spoglio e i risultati dei principali comuni chiamato al voto. Conducono Pietro Comito e Francesca Lagoteta. In collegamento dagli studi della Capitale a Roma il punto di vista nazionale sul referendum.

In Calabria sono 74 i comuni chiamati a scegliere il nuovo sindaco, 4 quelli sopra i 15mila abitanti: il capoluogo di regione Catanzaro, Acri, Paola e Palmi.

Aggiornamenti in tempo reale, commenti a caldo, ospiti, interviste e collegamenti in diretta con i nostri inviati sul territorio. L‘appuntamento è per oggi, 13 giugno, a partire dalle 14.30 su LaC, canale 11 del digitale terrestre, 411 LaCSat e 820 Sky. In diretta anche sulla testata LaC News24 e sulle pagine facebook del gruppo.