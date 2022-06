Comunali e liste “civetta”: in quattro paesi del Vibonese la maggioranza si è scelta pure i “controllori”

Ad Arena, Filogaso, Capistrano e San Nicola da Crissa l’opposizione è solo sulla carta e per evitare sorprese con il quorum sono state messe in campo le compagini che dovevano “sfidare” i sindaci uscenti. E non mancano i candidati con zero voti

I controllati si scelgono anche i controllori. Non accade nel Vibonese solo nei confronti di chi ha per legge il compito di controllare l’operato degli enti locali e pure di accertare la presenza di eventuali infiltrazioni mafiose negli organi elettivi, ma anche sul piano prettamente politico, con le maggioranze che si sono scelte a tavolino anche chi – solo sulla carta – dovrebbe svolgere il ruolo di opposizione. Un fenomeno iniziato circa cinque anni fa e che se inizialmente suscitava “scandalo” per l’aggiramento della democrazia, con il passare degli anni è divenuto quasi routine, complice una politica locale che a tali problematiche si è dimostrata totalmente insensibile. Anche nella tornata elettorale per le amministrative appena conclusa, alla luce dei numeri si può affermare che in almeno quattro Comuni si è dovuti fare i conti con le c.d. “liste civette” ovvero liste messe in piedi dalla maggioranza per far figurare – ma solo sulla carta – dei concorrenti elettorali. Il tutto al fine di non avere sorprese e vedersi quindi commissariato il Comune per il mancato raggiungimento del quorum (abbassato da qualche anno al 40% + 1 degli aventi diritto al voto) necessario per rendere valido il turno elettorale. [Continua in basso]

Antonino Schinella

“Liste civetta” si sono quindi avute ad Arena (dove ha vinto il sindaco Antonino Schinella), Capistrano (dove ha rivinto il sindaco Marco Martino), San Nicola da Crissa (riconfermato Giuseppe Condello) e Filogaso (dove è stato riconfermato Massimo Trimmeliti). I quattro sindaci – stando al superamento della soglia del 40% dei votanti – avrebbero ottenuto la vittoria elettorale anche se si fossero presentati da soli senza allestire “liste civetta”, ma evidentemente per non correre rischi e vedersi commissariare il Comune non hanno resistito a scegliersi sulla carta anche gli “avversari”. In parole povere: con due liste in campo vince la lista che prende anche un solo voto in più dell’avversario, mentre con una sola lista – e senza l’aiuto determinante di altre compagini “civetta” – per rendere valido il turno elettorale si devono recare alle urne almeno il 40% dei cittadini aventi diritto al voto.

Le liste “civette” e l’opposizione assente

Giuseppe Condello

Una procedura, quella delle “liste civetta”, divenuta una prassi regolare – tanto antipatica quanto efficace – soprattutto per chi la pone in essere al fine di ottenere con “fair-play” la tanto ambita vittoria. Una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha chiarito che «la presentazione di una lista è un atto giuridico la cui validità non poggia sul merito delle relative motivazioni. Non a caso, gli organi preposti alla verifica dell’ammissibilità di una lista compiono solo un controllo formale ed estrinseco sulla documentazione di corredo (rispetto dei termini, completezza degli atti e delle modalità previste), ma non sono tenuti a valutare le ragioni che sorreggono la presentazione di una lista e un sindacato psicologico di questo tipo è precluso anche al giudice amministrativo. Se si operasse diversamente si introdurrebbe, nella materia, un controllo giuridico del tutto arbitrario, poiché, per la sua intrinseca ed elevata discrezionalità, esso si porrebbe sicuramente in contrasto sia con il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito a ogni cittadino, sia con il principio della libertà di scelta dell’elettore sia, più in generale, con l’espressione della sovranità in cui si concreta ogni manifestazione di voto del corpo elettorale. La presentazione di una lista civetta, ossia di una lista creata al fine di conseguire alcuni esiti della votazione appartiene all’area dell’irrilevante giuridico, giacché l’eventuale sanzione del tentativo di piegare i meccanismi elettorali allo scopo del raggiungimento di determinati esiti può manifestarsi soltanto sul piano politico e si concreta, in sostanza, nella “punizione” che, in termini di voti, può infliggere lo stesso corpo elettorale alla singola lista civetta o alla coalizione di partiti che se ne sia avvalsa». [Continua in basso]