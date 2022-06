Comune di Vibo, chiusa la crisi: il sindaco ufficializza la nuova giunta

È arrivata l’ufficialità: il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha varato la nuova giunta, nella quale entrano – secondo le previsioni – i neo assessori Antonella Tripodi, Rosa Chiaravalloti, per “Città Futura”, e Carmen Corrado, per Forza Italia. «Affronterò con la mia nuova Giunta le nuove sfide che ci attendono con rinnovato spirito e immutato senso di responsabilità – scrive in una nota il primo cittadino -. A tre anni dall’insediamento dell’amministrazione che mi onoro di guidare, ho deciso, dopo attenta riflessione, di procedere ad una rimodulazione della giunta comunale e delle deleghe conferite ai singoli assessori al fine di imprimere un’accelerazione alla nostra attività politico-amministrativa. Un’attività i cui frutti – e sono davvero importanti – si vedranno a breve». [Continua in basso]

Il sindaco Maria Limardo

«Quelli appena trascorsi – aggiunge Limardo – sono stati giorni molto intensi. I partiti che costituiscono la mia maggioranza, e che ringrazio per il supporto che mi hanno sempre dimostrato, hanno sottoposto alla mia attenzione delle legittime istanze di rinnovamento. Istanze che ho ritenuto di accogliere perché maturate all’interno di un ragionamento ampio con alla base un solido principio: il bene di Vibo Valentia, il bene delle sue frazioni e di tutti i suoi cittadini. Il bene della mia gente. Se avessi pensato, per un solo momento, che le richieste fossero frutto di altri tipi di ragionamenti divergenti rispetto agli obiettivi ed ai principii del mio programma, non avrei esitato un attimo ad opporre il mio no. È nelle mie prerogative di sindaco, è nel mio diritto, è nell’interesse di tutta la cittadinanza che con orgoglio rappresento».

E ancora: «I mesi e gli anni che ci attendono sono quelli delle grandi sfide. Sfide che Vibo Valentia, oggi, ha tutte le carte in regola per vincere. Mi riferisco al risanamento del bilancio, primo passo per un ritorno graduale alla normalità, che presto auspichiamo possa divenire realtà. Mi riferisco ai tantissimi progetti che potremo realizzare grazie ai fondi del Pnrr e alle tante altre misure cha abbiamo attivato. Mi riferisco agli interventi che in ogni settore contribuiranno a trasformare, pian piano, il volto della nostra città. Con questo non intendo dire che sarà facile, non intendo nascondere le tante problematiche che siamo quotidianamente costretti ad affrontare, i tanti problemi che i cittadini ci sottopongono ed ai quali a volte non riusciamo a dare le giuste risposte nei giusti tempi. Ma il primo passo per risolvere i problemi è conoscerli a fondo, ed in questi tre anni abbiamo maturato una consapevolezza tale che ci permette oggi di sostenere che possiamo davvero farcela. È con questa convinzione – che poggia sul forte senso di responsabilità che sento nei confronti del mandato che mi è stato affidato dai cittadini – che ritengo l’attuale fase politica non un ostacolo, bensì un’occasione per ripartire come e meglio di prima. Con questo spirito intendo quindi – conclude Limardo – dare il mio benvenuto ai nuovi assessori Antonella Tripodi, Rosa Chiaravalloti e Carmen Corrado, che sono certa daranno il loro fondamentale apporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infine, non posso non ringraziare chi ha lavorato fino ad oggi al mio fianco, alcuni dall’inizio come Domenico Primerano e Daniela Rotino, altri in corso d’opera come Rosamaria Santacaterina. A tutti loro va il mio grazie più sincero». [Continua in basso]