Azione, nasce il circolo di Francica. Giancarlo Ravese aderisce al partito

Mette radici a livello provinciale il partito di Azione, che registra un nuovo ingresso e la formazione di un circolo nel comune di Francica. Ad annunciarlo, il segretario provinciale Maurizio Mazzotta: «Ieri si è tenuta una partecipata iniziativa al Comune di Francica, alla presenza del sindaco, del segretario regionale Fabio Scionti, della vicesegretaria provinciale Samantha Mercadante, di Stefano Luciano e di tutto il direttivo provinciale. In particolare, nella qualità di segretario provinciale ho annunciato la formazione del circolo di Francica di Azione ed ho salutato con grande soddisfazione l’ingresso nel partito di Giancarlo Ravese, imprenditore di successo e titolare del laboratorio analisi cliniche “Multimed”, che ho ritenuto di inserire nel direttivo provinciale per il contributo che sarà capace di dare anche in funzione della sua esperienza politica di lungo corso, già maturata negli anni». [Continua in basso]

«Sono convinto – continua Mazzotta – che insieme a Giancarlo ed unitamente a tutti membri del direttivo provinciale, daremo un contributo decisivo per migliorare le condizioni della nostra provincia partecipando in modo attivo e determinante a tutte le prossime competizioni politiche nel rispetto della nostra sensibilità politica che è liberale e riformista. Anche sul territorio, siamo impegnati a costruire un’alternativa seria e credibile alle attuali forze che gestiscono ed hanno gestito in passato le istituzioni con gravi danni provocati sotto l’aspetto sociale ed economico dovuta ad incompetenza ed approssimazione. Sono certo – è la conclusione – che a breve saluteremo altri ingressi autorevoli per rafforzare ulteriormente un partito nato da poco ma già molto forte in provincia ed in città».

